Три коротких номера МТС, которыми часто пользуются белорусы и иностранные туристы

Позвонив по номерам 177, 185 и 555, абоненты МТС могут круглосуточно получать точные сведения о работе многих служб в Беларуси и за рубежом, запрашивать важную справочную информацию и заказывать некоторые услуги. Ответы на вопросы пользователей помогают найти профессиональные консультанты, работающие в сфере инфобизнеса.

По номеру 177 доступна справочная служба "Инфосервис", которая предоставляет информацию о деятельности зарубежных организаций стран СНГ, Балтии и Европы. С ее помощью можно узнать курсы валют национальных банков, справочные телефоны городов СНГ, прогноз погоды во всех странах мира. Эта справочная служба также позволяет ознакомиться с расписанием авиарейсов и маршрутов поездов дальнего следования из Москвы, а также с другой информацией, полезной для тех, кто собрался за рубеж.

По номеру 185 работает инфолиния по которой можно получить информацию о почтовых адресах, названиях сайтов, адресах электронной почты, контактных телефонах и времени работы белорусских организаций. Также она предоставляет сведения о работе транспорта, о погоде, об услугах по организации праздничных торжеств, о работе предприятий бытовых услуг в Беларуси.

"Мобильный ассистент", доступный по номеру 555, позволяет не только получить справочные сведения, но и воспользоваться различными услугами: вызвать такси в Минске, заказать билеты на культурные и спортивные мероприятия и многое другое. "Мобильный ассистент" также предоставляет информацию о ресторанах, барах, кафе, клубах Минска, о расписании авиа-, ж/д- и автобусного транспорта в Беларуси, о бронировании гостиниц.

Стоимость минуты при звонке на короткие номера 555, 177, 185 составляет 1,24 руб.

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