Три награды завоевали белорусы в финале проекта "100 идей для СНГ" в Армении

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские разработчики в финале международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" в Армении, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

Финальные мероприятия проекта "100 идей для СНГ" с участием молодых разработчиков Содружества Независимых Государств прошли в городе Капане - молодежной столице Армении 2021 года. Белорусы презентовали в финале авторские разработки в семи заявленных номинациях, касающихся безопасности, медицины, здравоохранения, образования, IT-сферы, агропромышленного комплекса, рационального природопользования, производственных технологий и безопасности. В молодежную команду вошли победители проекта "100 идей для Беларуси" 2019-2020 годов.

Белорусы победили в номинациях "Безопасность", "Производственные технологии и промышленная инфраструктура" и "Рациональное природопользование".

Наталья Столпинская дополнила, что во время церемонии награждения было объявлено, что через два года финал проекта "100 идей для СНГ" примет Беларусь.

Проект "100 идей для СНГ" инициирован БРСМ в 2013 году на заседании Совета по делам молодежи государств - участников СНГ и направлен на привлечение молодежи к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики стран Содружества, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер. Проект реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала).-0-