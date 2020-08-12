Три новые школы планируют ввести в Беларуси к 1 сентября - Минобразования

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020/2021 учебном году в системе общего среднего образования будут работать 2990 учреждений, в том числе 189 учреждений специального образования. К занятиям приступят 1 млн 55 тыс. учащихся, в том числе 114 тыс. первоклассников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Что касается учреждений высшего образования, то будет обеспечена работа 42 государственных учреждений, из которых 31 университет, 9 академий, 2 института и 8 учреждений высшего образования частной формы собственности.

В ведомстве добавили, что к 1 сентября в Беларуси планируют ввести 3 учреждения общего среднего образования.-0-