Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!

Представляем вам яркое и необычное трио в многофункциональном комплексе Minsk World! Уже сегодня стартуют продажи квартир в трех новостройках! Успейте инвестировать выгодно!

Дом "Турин" в квартале "Чемпионов" полностью готов, начать ремонт можно сразу после подписания договора! А значит переехать – буквально через полгода!

Дома "Сеул" и "Куала-Лумпур" в квартале "Азия" планируется сдать в декабре 2022 года и первом квартале 2023 года соответственно! Цена квадратного метра – от 2400 рублей!

Поторопитесь! Приобрести недвижимость в этих новостройках по летним ценам можно только до 15 сентября!

Больше информации - по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы по улице Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Они работают ежедневно!

Стать владельцем недвижимости в готовых и строящихся домах Minsk World могут не только жители Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Дом "Турин" - новая звезда в "олимпийском" квартале!

Живописный итальянский Турин вдохновил архитекторов Minsk World на создание одноименного дома в квартале "Чемпионов", который находится в северной части комплекса рядом с улицей Аэродромной и полностью готовым элитным кварталом "Эмиратс".

Рядом с домом "Турин" есть детские и спортивные площадки

Идеальное место для детей и взрослых

Квартал "Чемпионов" назван в честь успехов белорусских спортсменов на олимпийских играх. Каждый дом символизирует город, в котором проходили соревнования. Именно поэтому уровень комфорта здесь соответствующий!

Главное преимущество квартала - транспортная доступность. Оценить его смогут не только автомобилисты, но и пешеходы. В нескольких минутах ходьбы еще строится станция метро "Аэродромная", а по периметру квартала расположены остановки наземного транспорта.

Здесь уже многолюдно!

От дома "Турин" добраться до новой станции будет еще быстрее – нужно просто перейти через дорогу и пройти несколько метров вдоль квартала "Центральная Европа". Там же уже строится экономическое сердце Minsk World – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

Идеальное место для жизни и инвестиций!

Новостройка полностью готова! Покупайте квартиру и начинайте ремонт сразу же после подписания договора!

16 этажей, квартиры со свободной планировкой площадью от 30 до 74 квадратных метров, панорамные окна и лоджии, два комфортных лифта, дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой – все это про новый "олимпийский" дом.

В лобби дома "Турин" светло и уютно

В каждом доме – входы с уровня земли

Изюминка дома "Турин" – двухуровневые квартиры площадью 113 и 122 квадратных метра! Это престижное жилье позволит владельцу почувствовать новый уровень комфорта и подчеркнуть свою индивидуальность.

Квартал олимпийский, поэтому возле каждого дома обязательно возводятся современные детские и спортивные площадки, будет много зелени и парковки для велосипедов. В центре квартала уже строится школа, а значит скоро туда смогут ходить ваши дети! Вся остальная социальная инфраструктура появится в соседних кварталах!

Так будет выглядеть квартал после завершения строительства

Азиатские братья "Сеул" и "Куала-Лумпур"

Новостройки "Сеул" и "Куала-Лумпур" возводятся в квартале "Азия". Его построили в честь самого динамично развивающегося региона планеты.

Таким будет квартал "Азия" после завершения строительства

Эта локация покорила сердца многих своим удобством – по улицам Кижеватова и Казинца можно быстро добраться в любую точку столицы. С западной стороны квартала запроектирована огромная открытая парковка. Именно поэтому в готовых домах квартала – "Нью-дели", "Джакарта", "Гонконг" и "Токио" - практически не осталось свободных квартир.

Детская площадка в квартале "Азия"

Скейт-парк уже давно облюбовали подростки

В центре квартала запроектирован детский сад, а кроме детских и спортивных площадок есть уличные тренажеры, площадки для занятия воркаутом и современный скейт-парк. Все лето новой локацией наслаждались подростки. Детей отпускать сюда можно без страха об их безопасности – автомобильные парковки вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта исключено.

Школы, поликлиника, медицинский центр и шикарный парк появятся в соседних кварталах, так что добраться до них можно будет пешком, на машине или общественном транспорте. Выбирайте самый комфортный способ передвижения!

В парке можно будет заниматься спортом и развлекаться

Новостройки "Сеул" и "Куала-Лумпур" схожи по своим функциональным характеристикам, поэтому их можно назвать азиатскими братьями. Возводятся дома по 16 этажей в северо-восточной и юго-восточной частях квартала соответственно.

Дом "Куала-Лумпур" находится в юго-восточной части квартала

На первых этажах – торгово-административные помещения с отдельными входами либо с улицы, либо с дворовой территории. Все они объединены в несколько блоков разной площади – от 32 до 149 квадратных метров. В каждом блоке намечены сантехнические помещения, к которым уже подведены коммуникации.

Лобби дома "Куала-Лумпур"

Лобби дома "Сеул"

Попасть в дом можно через дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха. В каждой новостройке – панорамные и обычные лифты, квартиры со свободной планировкой (площадь от 30 до 72 квадратных метров) и панорамными окнами. Изюминка некоторых квартир – остекленные треугольные эркеры. Только представьте, какие необычные дизайнерские идеи здесь можно реализовать!

Изюминка некоторых квартир – остекленные треугольные эркеры

Приобрести недвижимость в кварталах "Азия" и "Чемпионов", как и в любом другом квартале Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Чтобы выгодно инвестировать в недвижимость в готовых или строящихся домах многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!