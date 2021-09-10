Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!

Представляем вам яркое и необычное трио в многофункциональном комплексе Minsk World! Уже сегодня стартуют продажи квартир в трех новостройках! Успейте инвестировать выгодно!
Дом "Турин" в квартале "Чемпионов" полностью готов, начать ремонт можно сразу после подписания договора! А значит переехать – буквально через полгода!
Дома "Сеул" и "Куала-Лумпур" в квартале "Азия" планируется сдать в декабре 2022 года и первом квартале 2023 года соответственно! Цена квадратного метра – от 2400 рублей!
Поторопитесь! Приобрести недвижимость в этих новостройках по летним ценам можно только до 15 сентября!
Больше информации - по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы по улице Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Они работают ежедневно!
Стать владельцем недвижимости в готовых и строящихся домах Minsk World могут не только жители Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!
Дом "Турин" - новая звезда в "олимпийском" квартале!
Живописный итальянский Турин вдохновил архитекторов Minsk World на создание одноименного дома в квартале "Чемпионов", который находится в северной части комплекса рядом с улицей Аэродромной и полностью готовым элитным кварталом "Эмиратс".
Квартал "Чемпионов" назван в честь успехов белорусских спортсменов на олимпийских играх. Каждый дом символизирует город, в котором проходили соревнования. Именно поэтому уровень комфорта здесь соответствующий!
Главное преимущество квартала - транспортная доступность. Оценить его смогут не только автомобилисты, но и пешеходы. В нескольких минутах ходьбы еще строится станция метро "Аэродромная", а по периметру квартала расположены остановки наземного транспорта.
От дома "Турин" добраться до новой станции будет еще быстрее – нужно просто перейти через дорогу и пройти несколько метров вдоль квартала "Центральная Европа". Там же уже строится экономическое сердце Minsk World – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Новостройка полностью готова! Покупайте квартиру и начинайте ремонт сразу же после подписания договора!
16 этажей, квартиры со свободной планировкой площадью от 30 до 74 квадратных метров, панорамные окна и лоджии, два комфортных лифта, дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой – все это про новый "олимпийский" дом.
Изюминка дома "Турин" – двухуровневые квартиры площадью 113 и 122 квадратных метра! Это престижное жилье позволит владельцу почувствовать новый уровень комфорта и подчеркнуть свою индивидуальность.
Квартал олимпийский, поэтому возле каждого дома обязательно возводятся современные детские и спортивные площадки, будет много зелени и парковки для велосипедов. В центре квартала уже строится школа, а значит скоро туда смогут ходить ваши дети! Вся остальная социальная инфраструктура появится в соседних кварталах!
Азиатские братья "Сеул" и "Куала-Лумпур"
Новостройки "Сеул" и "Куала-Лумпур" возводятся в квартале "Азия". Его построили в честь самого динамично развивающегося региона планеты.
Эта локация покорила сердца многих своим удобством – по улицам Кижеватова и Казинца можно быстро добраться в любую точку столицы. С западной стороны квартала запроектирована огромная открытая парковка. Именно поэтому в готовых домах квартала – "Нью-дели", "Джакарта", "Гонконг" и "Токио" - практически не осталось свободных квартир.
В центре квартала запроектирован детский сад, а кроме детских и спортивных площадок есть уличные тренажеры, площадки для занятия воркаутом и современный скейт-парк. Все лето новой локацией наслаждались подростки. Детей отпускать сюда можно без страха об их безопасности – автомобильные парковки вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта исключено.
Школы, поликлиника, медицинский центр и шикарный парк появятся в соседних кварталах, так что добраться до них можно будет пешком, на машине или общественном транспорте. Выбирайте самый комфортный способ передвижения!
Новостройки "Сеул" и "Куала-Лумпур" схожи по своим функциональным характеристикам, поэтому их можно назвать азиатскими братьями. Возводятся дома по 16 этажей в северо-восточной и юго-восточной частях квартала соответственно.
На первых этажах – торгово-административные помещения с отдельными входами либо с улицы, либо с дворовой территории. Все они объединены в несколько блоков разной площади – от 32 до 149 квадратных метров. В каждом блоке намечены сантехнические помещения, к которым уже подведены коммуникации.
Попасть в дом можно через дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха. В каждой новостройке – панорамные и обычные лифты, квартиры со свободной планировкой (площадь от 30 до 72 квадратных метров) и панорамными окнами. Изюминка некоторых квартир – остекленные треугольные эркеры. Только представьте, какие необычные дизайнерские идеи здесь можно реализовать!
Приобрести недвижимость в кварталах "Азия" и "Чемпионов", как и в любом другом квартале Minsk World можно:
· За собственные средства
· В рассрочку до 100 месяцев
· С привлечением кредита
Чтобы выгодно инвестировать в недвижимость в готовых или строящихся домах многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
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