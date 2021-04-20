Три полосы движения грузовиков закрыты из-за реконструкции пункта "Мядининкай"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три полосы движения грузовиков на въезд в Беларусь временно закрыты зз-за реконструкции литовского пункта пропуска "Мядининкай", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В связи с реконструкцией литовского пункта пропуска "Мядининкай" в настоящее время в нем закрыты три полосы движения грузовых транспортных средств, следующих на въезд в Беларусь. Движение грузовиков организовано по двум полосам, по которым ранее следовали легковые автомобили. Данные обстоятельства могут снизить пропускную способность пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

В ГТК просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.-0-