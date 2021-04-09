Три пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновят работу с 12 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска "Каменный Лог" ("Мядининкай"), "Котловка" ("Лаворишкес"), "Бенякони" ("Шальчининкай") и "Привалка" ("Райгардас") прибавятся еще три. В них будут действовать определенные ограничения. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в следующих пунктах пропуска. "Видзы" ("Тверячус") - для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 кг и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для перемещения товаров для личного пользования. "Лоша" ("Шумкас") - для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 кг и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для перемещения товаров для личного пользования. "Лынтупы" ("Папялякис") - только для грузовиков, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы, при наличии соответствующего разрешения.

"Напоминаем, что в связи с эпидемической обстановкой, вызванной инфекцией СОVID-19, действуют особые правила пересечения государственной границы Беларуси. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок. Следите за ситуацией перед пунктами пропуска в разделе нашего интернет-портала "Обстановка на границе", - отметили в ведомстве.-0-