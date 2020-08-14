Три Спаса: традиции и приметы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 14 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:38 До +28°С ожидается по западу Беларуси 15 августа Общество
11:27 Лукашенко о призывах к забастовкам на предприятиях: если остановимся, никогда не раскрутим свое производство Президент
11:19 Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли Президент
11:11 Завершаются строительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно Регионы
11:03 Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020" Культура
10:56 Более 80% экспорта товаров через БУТБ приходится на страны Евросоюза Экономика
10:52 Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране - Макей Политика
10:47 В России за сутки выявили 5065 заразившихся COVID-19 В мире
10:46 Шаг в будущее. Юные спортсмены разыграют призы базы отдыха "Привал" Общество
10:38 Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского Происшествия
10:38 Более 100 детских работ можно увидеть на выставке "Мы разные - мы вместе" в Минске Афиша
10:34 Широкая денежная масса в Беларуси за июль выросла на 0,7% Экономика
10:30 ФОТОФАКТ: Школьные базары работают в Минске Регионы
10:06 Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог Общество
09:53 В Беларуси намолотили 6,5 млн т зерна Экономика
09:46 Учение ОДКБ "Эшелон-2020" пройдет 17-20 августа Общество
09:44 Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии Происшествия
09:38 Определены первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле Спорт
09:38 ГГУ имени Ф.Скорины: только мирный диалог приведет к согласию и процветанию Беларуси Регионы
09:09 Банк БелВЭБ выступает за развитие страны в условиях мира и взаимопонимания Экономика
09:06 Более 17 тыс. многодетных семей в Гомельской области получат матпомощь к новому учебному году Регионы
08:51 В Токио за два дня от тепловых ударов умерли 14 человек В мире
08:16 Учебный год в Турции начнется на неделю раньше В мире
08:07 Власти Афганистана начали освобождать последних заключенных талибов В мире
07:53 Фазель опроверг слухи о переносе хоккейного ЧМ-2021 из Минска Спорт
07:39 Первенство Беларуси по борьбе стартует в Минске Спорт
07:28 Электронная ярмарка вакансий для жителей Могилева пройдет 19 августа Регионы
07:19 Более 60 спортсменов соберет республиканский шашечный фестиваль в Дрогичине Регионы
07:14 Мозырский НПЗ наладил поставки битума в Польшу и Великобританию Регионы
07:01 У православных верующих начинается Успенский пост Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 августа 2020, 07:01

Три Спаса: традиции и приметы

Фото из архива
Фото из архива

В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса) - медовый, яблочный и ореховый. В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

Спас медовый

Первый Спас ("на воде", медовый Спас) приходится на 14 августа и установлен по случаю двойной победы: русский князь Андрей Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император Мануил - над арабами в 1164 году. Русский князь и греческий император имели в войсках своих Святой Крест Господень. Они оба усердно молились ему о помощи и оба удостоились с войсками чудного видения: от взятых на войну икон Спасителя и Матери Божьей исходил свет и осенял войска. Храбро кинулись воины на неприятеля и победили.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Он сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому первый Спас иногда называют мокрым Спасом ("на воде").

В народе первый Спас больше известен как медовый. Этот день - праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. "На первый Спас заламывай соты", "На первый Спас и нищий медку покушает", - говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и "на помин родителей".

С первого Спаса начинался, как правило, посев озимых хлебов. "Первый Спас - первый посев", - говорили наши предки и непременно приносили в церковь семена, а священники перед севом окропляли поля святой водой. Освящали также и колодцы. Живы такие народные приметы: "С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы", "На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку".

С праздником первого Спаса совпал день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Упоминание о них в народном календаре связано со временем собирания мака.

Спас яблочный

Второй Спас (Великий Спас, Спас "на горе", яблочный) отмечается 19 августа. В православной церкви в этот день празднуют Преображение Господне - описанное в Евангелиях таинственное преображение, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками.

Евангелия рассказывают о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору, чтобы помолиться. Во время этой молитвы произошло Преображение - лицо Иисуса озарилось светом, а одежда его стала белее снега. После этого появились два пророка - Моисей и Илия - и беседовали с Иисусом. Ученики, ставшие свидетелями Преображения, были испуганы. Но Иисус успокоил их и запретил рассказывать о том, что произошло во время молитвы, пока Христос не воскреснет, как ему было предначертано. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.

Великий Спас особо почитали в народе. В этот день в храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника - яблочный. По традиции в этот день все верующие люди пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Василий Селиванов в своей книге "Год русского земледельца" писал: "В этот же день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день в садах насыпают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и развозят по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается".

Освящали на Спас и колосья нового урожая. В народе говорили "Спас - в достатке хлеба у нас".

Яблочный Спас еще называют "первыми осенинами", то есть встречей осени. От Спаса, который являлся границей между летним и осенним циклом работ, в некоторых местах начинали сев озимых, копали ранний картофель. В этот день устраивали ярмарки.

В народе Спас считали днем отлета аистов. Было замечено, что если аисты начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой; если же после Спаса - осень будет теплая, зима поздняя, а весна холодная. Отлет аистов свидетельствовал о приближении зимы, а пословицы напоминали "Пришел Спас - и лето от нас", "Спас - бери рукавицы в запас".

Спас ореховый

Третий Спас (Спас "на полотне", ореховый Спас) отмечают 29 августа. Празднество установлено в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь Эдесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжкой болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, захотелось ему изобразить черты его на полотне, но все труды остались напрасны - никак не мог он уловить черты лица Господня.

Заметив это, Иисус Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо свое платком, и к удивлению присутствующих на платке тотчас же получилось изображение Христа. Этот нерукотворный образ свой Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором писал: "Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга".

Князь, получив образ и поклонившись ему, почти совсем излечился от болезни. Сначала образ хранился в Эдессе, а впоследствии был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа.

Третий Спас называется ореховым, потому что к этому дню, как правило, созревают орехи. В Беларуси орешник (лещина) считается священным растением, он символизирует жизнерадостность и плодовитость.

В народе ореховый Спас также прозвали хлебным, так как он означал окончание жатвы и озимого сева - с "дожинками", "досевками", а нередко и "засевками". И поговорки соответствующие были в народе: "Хорошо, если Спас на полотне, а хлебушко в гумне!", "Третий Спас хлеба припас", "Коль хорош третий Спас, будет зимой квас". Бытовали приметы: "Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса", "Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно". В этот день пекли пироги и печенье из муки нового урожая.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
религиозный праздник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива До +28°С ожидается по западу Беларуси 15 августа
Шаг в будущее. Юные спортсмены разыграют призы базы отдыха "Привал"
Фото из архива Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог
Фото из архива Учение ОДКБ "Эшелон-2020" пройдет 17-20 августа
Фото из архива У православных верующих начинается Успенский пост
Фото из архива Картина дня: Лукашенко о работе энергетического комплекса, нефть из США и битва комбайнов
Главное
Во время совещания Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли
Лукашенко о призывах к забастовкам на предприятиях: если остановимся, никогда не раскрутим свое производство
В Беларуси намолотили 6,5 млн т зерна
Важно сохранить мир и спокойствие в стране - мнения
Топ-новости
"Нам не нужна драка, не нужна война" - Кочанова обратилась к белорусам
Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог
Шаг в будущее. Юные спортсмены разыграют призы базы отдыха "Привал"
Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии
До +28°С ожидается по западу Беларуси 15 августа
Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях
ФОТОФАКТ: Школьные базары работают в Минске
Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
Более 17 тыс. многодетных семей в Гомельской области получат матпомощь к новому учебному году
У православных верующих начинается Успенский пост
Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение
Фазель опроверг слухи о переносе хоккейного ЧМ-2021 из Минска
Отчет МАГАТЭ об оценке развития ядерной инфраструктуры Беларуси разместят в открытом доступе
Три Спаса: традиции и приметы
Учение ОДКБ "Эшелон-2020" пройдет 17-20 августа
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.