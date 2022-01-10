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10 января 2022, 09:00

Три "средиземноморские" новостройки в Minsk World! Самые выгодные цены только на старте продаж!

Квартал "Средиземноморский" в Minsk World - первоклассный вариант для жизни и инвестиций! В десяти минутах ходьбы от станции метро, через дорогу от Международного финансового центра и торгово-развлекательного центра! Этот район - настоящая мечта!

Сегодня здесь стартуют продажи апартаментов сразу в трех элитных новостройках – "Родос", "Лимасол" и "Санторини"!

Торопитесь, ведь самые выгодные цены – только на старте продаж! По мере застройки цена будет повышаться! Именно сейчас вы можете приобрести апартаменты с максимальной выгодой!

Сдать дома "Родос" и "Лимасол" планируется в конце 2022 года, дом "Санторини" - весной 2023 года.

Всю информацию вы можете получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они ответят на все интересующие вопросы и помогут заключить договор!

Таким будет квартал "Средиземноморский" после завершения строительства
Таким будет квартал "Средиземноморский" после завершения строительства

Квартал "Средиземноморский" – это идеальное место для комфортной городской жизни, работы и отдыха. Вся инфраструктура возводится в пешей доступности – внутри квартала запроектирован детский сад, появятся спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах запроектированы взрослая и детская поликлиники, детские сады и школы.

Настоящей жемчужиной комплекса этот квартал делает близость строящейся станции метро "Аэродромная", а также соседство с Международным финансовым центром и торгово-развлекательным центром. Совсем скоро здесь можно будет найти высокооплачиваемую работу или развивать собственный бизнес.

Так будет выглядеть Международный финансовый центр
Так будет выглядеть Международный финансовый центр

Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Недалеко от квартала находятся улицы Кижеватова и Аэродромная, по которым можно быстро добраться в центр и в сторону МКАДа на автомобиле.

Все эти характеристики делают "Средиземноморский" квартал еще и объектом для выгодных инвестиций. После завершения строительства апартаменты в таком районе можно перепродать с хорошей наценкой или сдавать в аренду по цене выше средней по рынку.

Лобби дома "Лимасол"
Лобби дома "Лимасол"

Зона отдыха в лобби дома "Лимасол"
Зона отдыха в лобби дома "Лимасол"

Новостройки "Санторини", "Родос" и "Лимасол" - лакомый кусочек для любителей малоэтажной застройки – каждая по 10 этажей. Именно здесь жильцы и гости смогут почувствовать все прелести жизни на фешенебельном курорте – комфорт высокого класса, европейские стандарты строительства и лучшие условия для жизни.

Лобби дома "Родос"
Лобби дома "Родос"

Зона отдыха в лобби дома "Родос"
Зона отдыха в лобби дома "Родос"

Все квартиры – свободной планировки, их легко перепланировать и объединять. Комнаты правильной эргономичной формы позволяют разместить всю необходимую мебель, а благодаря панорамному остеклению в апартаментах будет всегда достаточно света. Обсудить любую идею можно на бесплатной первичной консультации с дизайнерами Minsk World.

Таким спроектирован дом "Лимасол"
Таким спроектирован дом "Лимасол"

Таким будет дом "Лимасол"
Таким будет дом "Лимасол"

На первом этаже – дизайнерские лобби, которые перенесут жильцов в атмосферу островов в Средиземном море. Наличие санитарной комнаты, зоны отдыха и стойки консьержа – обязательное условие, которое выполняется в каждом доме Minsk World. Новостройки "Санторини", "Родос" и "Лимасол" - не исключение. До квартир жильцов будет доставлять лифт грузоподъемностью на 1000 кг.

На первом этаже дома "Санторини" появятся просторные административно-торговые помещения. Только представьте: там откроется уютный греческий ресторанчик, булочная или магазин, а вы сможете на лифте спуститься и купить все, что нужно.

Квартал "Средиземноморский" пользуется популярностью у клиентов Minsk World! Например, в строящихся домах "Монако", "Канны" и готовом доме "Ницца" осталось всего несколько свободных апартаментов. Торопитесь, если вы хотите приобрести выгодно недвижимость в престижном районе!

Новостройки "Монако", "Ницца", "Канны" в квартале "Средиземноморский"
Новостройки "Монако", "Ницца", "Канны" в квартале "Средиземноморский"

Лобби готового дома "Ницца" в квартале "Средиземноморский"
Лобби готового дома "Ницца" в квартале "Средиземноморский"

Многофункциональный комплекс Minsk World – ваши прибыльные инвестиции в счастливое будущее!

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