Три тематических канала НТВ получили разрешение на вещание в Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сетях белорусских операторов платного телевидения появятся три тематических канала: "НТВ Право", "НТВ Стиль" и "НТВ Сериал". Телеканалы уже получили разрешение Министерства информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"НТВ Право" - круглосуточный документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. Судебные шоу, журналистские расследования, документальные сериалы - "Суд присяжных", "До суда", "Прокурорская проверка", "Судебный детектив" и другие - все эти программы рассказывают о драматических моментах жизни реальных героев.

"НТВ Стиль" - круглосуточный канал о стиле жизни. В его эфире представлены программы НТВ о путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over шоу, передачи о здоровом образе жизни и психологии, документальные проекты: "Квартирный вопрос", "Дачный ответ", "Поедем, поедим!", "Их нравы", "Женский взгляд", "Я худею".

"НТВ Сериал" - круглосуточный телеканал сериалов и телевизионных фильмов. Библиотека НТВ насчитывает огромное количество детективов и боевиков, давно полюбившихся телезрителю, с героями которых они могут встретиться вновь: "Братаны", "Пятницкий", "Пасечник", "Псевдоним "Албанец", "Карпов", "Шеф", "Шаман", "Пляж", "Супруги". Это лишь малая часть киноколлекции НТВ, которую канал представит своим зрителям.-0-