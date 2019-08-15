Три туристки из Беларуси пропали в горах Грузии

15 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали вечером 14 августа на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо-Сванети). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства и эту информацию подтвердили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что двум пропавшим женщинам до 60 лет, а третьей - около 36. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси, посольство в Тбилиси находится в постоянном контакте с компетентными органами Грузии. По последней информации, поиски продолжаются, в поисково-спасательной операции будет задействован вертолет пограничной службы Грузии.-0-