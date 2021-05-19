"Три вопроса о госпрограмме" - развитие туристической отрасли

В прошедшем пятилетии туризм как вид экономической деятельности дебютировал в сфере реализации государственных программ. И на протяжении ряда лет программа была в лидерах по результатам реализации. Сегодня в рамках совместного проекта Минэкономики и БЕЛТА "Три вопроса о госпрограмме" поговорим о государственной программе "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы с заместителем министра экономики Татьяной Бранцевич.

Какие задачи решала государственная программа?

Государственной программой в качестве приоритета определено формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса.

"Разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению национального туристического продукта, создание четкой системы управления отраслью - вот, пожалуй, основные направления, по которым велась работа в рамках двух подпрограмм. При этом развивалась информационная система комплексной поддержки как въездного, так и внутреннего туризма. Получили развитие различные виды туризма: культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, событийный, экологический, охотничий, автомобильный, промышленный, агроэкотуризм и др.", - рассказала Татьяна Бранцевич.

Следует отметить, что за время реализации госпрограммы разработаны важнейшие акты законодательства в сфере туризма. Всего их около 30. В этот период подписаны указы главы государства о развитии агроэкотуризма (2017 год), об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан (2019 год). Под эгидой Минспорта и туризма, ответственного заказчика госпрограммы, разработана Национальная стратегия развития туризма в стране до 2035 года. В ней закреплены основные направления развития туристической отрасли и услуг на долговременную перспективу.

Как оценены результаты реализации государственной программы?

Говоря о результатах реализации госпрограммы "Беларусь гостеприимная", в первую очередь заместитель министра отметила, что экспорт туристических услуг за пять лет составил около $940 млн.

Беларусь посетили 20,1 млн иностранных граждан. Отправлены по маршрутам в пределах территории страны около 4,7 млн туристов и экскурсантов.

Проведено более 150 маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Беларуси. Это выставки, презентации, ознакомительные туры.

"В 2018 году вклад туризма в ВВП страны составил 2,5%. Для сравнения, в 2014 году - 1,8%. При этом вклад въездного туризма в 2018 году оценивается в 1,4%, внутреннего туризма - 1,1%. С интересом ожидаем статистики за последние годы", - сказала Татьяна Бранцевич.

Какие проблемы не удалось решить в полной мере?

"Эпидемиологическая ситуация в мире в 2020 году скорректировала амбициозные планы, поставленные ответственным заказчиком госпрограммы. Не все задачи удалось решить именно за счет результатов последнего года - года закрытых границ и ограничений. При формировании аналогичной программы на очередную пятилетку проведена работа над ошибками и приняты соответствующие меры", - пояснила замминистра.

По ее словам, очевидной недоработкой госпрограммы стало отсутствие планов по развитию объектов туристической инфраструктуры. Решение этой проблемы также предусмотрено госпрограммой на 2021-2025 годы.

Кроме того, Татьяна Бранцевич отметила, что необходимо принять действенные меры по выстраиванию вертикальной системы управления в сфере туризма, активизировать работу по брендированию Беларуси.-0-