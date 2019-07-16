Три заявки на патент подано за два года союзной программы по лечению позвоночника у детей

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Три заявки на патент подано за два года реализации программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника". Речь об этом шла на встрече государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты с руководством и сотрудниками исследовательского детского ортопедического института имени Г.И.Турнера, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече обсуждались предварительные результаты программы, которую институт реализует вместе с РНПЦ травматологии и ортопедии Беларуси. В 2017-2018 годах опубликовано 16 статей в рейтинговых российских и зарубежных журналах. Поданы три заявки (в том числе две международные) на патент, касающиеся спинальных конструкций и хирургических технологий.

Григорий Рапота обсудил с коллективом института перспективы продления программы. Она рассчитана до 2020 года и по истечении этого срока может либо и дальше реализовываться как союзная, либо уже за счет российского бюджета.

"Если будет признано целесообразным делать это в сотрудничестве с белорусскими коллегами, то программа будет сформирована в виде союзной. Но это нужно делать уже сейчас, потому что речь может идти о бюджете 2021 года, в крайнем случае 2022 года. Надо пройти бюрократические процедуры", - пояснил госсекретарь.

Сегодня спинальные системы разрабатываются в Беларуси. Российский институт устраивает такой формат работы и ее результаты.

Реализация программы Союзного государства "Спинальные системы", государственными заказчиками которой выступают министерства здравоохранения России и Беларуси, началась в 2017 году.

Григорий Рапота ознакомился с ходом создания системы раннего выявления патологий позвоночника у детей, образцами новых индивидуальных спинальных конструкций с использованием 3D-технологий.-0-