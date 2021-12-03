Три заказника в Беларуси станут более доступными для инвалидов благодаря проекту в сфере экотуризма

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктура трех белорусских заказников - "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" - станет более доступной для людей с инвалидностью, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе Программы развития ООН.

Формирование в заказниках более доступной среды станет возможным благодаря проекту "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту". Он реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. И направлен на развитие и продвижение экотуризма, создание необходимой методической базы для его развития и системы стратегического планирования, укрепление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.

Сегодня в Беларуси и во всем мире путешественники с инвалидностью становятся все более массовой туристической аудиторией. Повышение доступности экотуристических локаций для них становится особенно актуальным в эпоху пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий через создание новых безопасных возможностей для путешествий.

По проекту в заказнике "Озеры" (Гродненская область) обустроят входные группы здания визит-центра, чтобы сделать их более доступными для людей с инвалидностью.

В заказнике "Налибокский" (Минская и Гродненская области) модернизируют существующую инклюзивную экотропу: заменят деревянный настил, проходящий по болотному и луговому биотопу, а также установят поручни для людей с инвалидностью.

В визит-центре заказника "Освейский" (Витебская область) появится пандус для обеспечения доступности для колясочников.

Проект по развитию экотуризма также планирует провести в 2022-2023 годах серию тренингов по социальной ответственности и созданию равных возможностей для посещения особо охраняемых природных территорий людьми с инвалидностью. Обучение пройдут руководители и сотрудники природоохранных учреждений, пилотных площадок проекта и других особо охраняемых природных территорий Беларуси, местные жители проектных территорий, предприниматели, общественные организации, владельцы агроэкоусадеб, ремесленники, представители учреждений культуры, другие участники экотуристических кластеров.-0-