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24 июня 2020, 09:00

Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин

Прекрасная новость из Бельгии - на международном конкурсе Superior Taste Award продукция ЗАО "Минский завод виноградных вин" отмечена тремя высокими наградами! Эксперты мирового уровня по заслугам оценили качество и вкус белорусских брендов.

Сразу трех Золотых Звезд из трех возможных за исключительный вкус удостоен известный белорусский бренд "Налибоки. Крыничная". Двумя Золотыми Звездами "За превосходный вкус" отмечена новинка производства крепкий напиток Akavita - яркий и амбициозный продукт нового поколения, который свидетельствует, что Минский завод виноградных вин не чужд интересных экспериментов. Золотая Звезда также у "Сваяк. Pro", который вывел на инновационный уровень хорошо известный бренд "Сваяк".

Итоги конкурса Superior Taste Award 2020 для Минского завода виноградных вин - важная и приятная оценка, но в определенной степени и предсказуемая, считает генеральный директор компании Иван Троцкий. "Слоган нашего предприятия - "Единственное качество - наилучшее". Это подчеркивает наше отношение к качеству продукции, без которого нечего делать на рынке - не только за рубежом, но и в Беларуси. Мы постоянно совершенствуем производственные процессы. Весь цикл, начиная от выпуска сырья до розлива конечной продукции, реализуется под жестким контролем качества как ингредиентов, так и технологий. Строгая сертификация производства по международным стандартам дает свои результаты - наша продукция завоевала уже более 300 наград на международных выставках и дегустационных конкурсах", - отметил Иван Троцкий.

Иван Троцкий, генеральный ЗАО "Минский завод виноградных вин"
Иван Троцкий, генеральный ЗАО "Минский завод виноградных вин"

В этом году, несмотря на кризис, вызванный пандемией, престижный конкурс вызвал огромный интерес. В Международный институт вкуса - International Taste Institute, который расположен в Брюсселе, свою продукцию для дегустации представили более 800 производителей продуктов питания и напитков со всего мира.

Авторитет, которым пользуется конкурс среди профессионалов отрасли, определен его объективностью и высоким профессионализмом жюри. Это известная независимая сертификация в мире, ориентированная на вкус продуктов. Оценку дают известные шеф-повара - обладатели мишленовских звезд, а также сомелье из различных европейских кулинарных ассоциаций. Используется метод слепой дегустации, поэтому предвзятость исключена - дегустаторы не видят упаковки и не знают ни названия бренда, ни названия производителя. Высокие оценки могут получить только самые достойные продукты, именно поэтому Золотые Звезды Superior Taste Award в среде профессионалов называют Мировым сертификатом вкуса.

Оценку дают известные шеф-повара - обладатели мишленовских звезд, а также сомелье из различных европейских кулинарных ассоциаций.
Оценку дают известные шеф-повара - обладатели мишленовских звезд, а также сомелье из различных европейских кулинарных ассоциаций.

К слову, награды конкурса в Брюсселе - это не только высокий престиж, но и вполне конкретный экономический фактор. Ведь результаты конкурса Superior Taste Award - экспертное заключение для крупных клиентов сегмента HoReCa и ритейлеров по всему миру. Продукция победителей становится узнаваемой, к ней растет интерес. Именно активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела Минского завода виноградных вин позволили предприятию в прошедшем году укрепить позиций на внешних рынках и вновь нарастить экспортные поставки -зарубежные отгрузки были увеличены в четыре раза. Так, доля экспорта ликероводочной продукции на Минском заводе виноградных вин составила за первый квартал 2020 года 34%. При этом поставленная правительством задача по объему экспорта для алкогольных компаний находится на уровне 20% от всего объема реализации.

Продукция предприятия известна также и за пределами Беларуси
Продукция предприятия известна также и за пределами Беларуси

Экспорт вырос не только в те страны, где белорусская продукция хорошо знакома потребителю, - Казахстан, Грузия, Азербайджан, Турция и Литва, но и в новые регионы. В конце 2019 года первая партия продукции Минского завода виноградных вин была отправлена в Венесуэлу, которая стала второй страной после Чили в Южной Америке, где представлена продукция белорусского предприятия. А в декабре был подписан контракт с компанией из Новой Зеландии, и уже в январе первая партия алкогольной продукции отправилась в эту страну. Новая Зеландия - это уже 27 страна мира, в которую белорусское предприятие экспортирует свои напитки.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели
Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели

По словам руководителя предприятия, наряду с традиционными напитками повышенный интерес у покупателей во всем мире вызывают оригинальные, необычные продукты. "Две Золотые Звезды Брюсселя, которые получил наш новый бренд Akavita, - это свидетельство того, что мы на правильном пути. В Бресте компанией был создан цех по производству ароматных спиртов, которые приготавливаются только из натуральных компонентов. Сегодня это позволяет нам выпускать как традиционные напитки на основе старобелорусских рецептов, так и современные, трендовые продукты. Способность приятно удивить, предложить неожиданное сочетание вкусов - это то, что ценят покупатели во всем мире", - подчеркнул Иван Троцкий.

Отметим, что успешная деятельность Минского завода виноградных вин играет важную роль и для развития экономики страны - предприятие стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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