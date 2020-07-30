Тринадцать педагогов стали первыми выпускниками курсов китайского языка в БГУ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцать педагогов стали первыми выпускниками двухгодичных курсов подготовки учителей китайского языка для белорусских школ - это практикующие учителя английского, немецкого, французского и испанского языков. Образовательная программа стартовала в 2018 году в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция (РИКК БГУ) и является единственной в Беларуси в области подготовки преподавателей китайского языка в таком формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В число выпускников вошли учителя из школ и гимназий Бобруйска, Борисова, Волковыска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Орши, Пинска, Полоцка и Смолевичей. Обучение проводилось с нуля в очно-дистанционном формате. В настоящий момент продолжают обучение 27 человек. В сентябре к учебе приступят еще 32 новых слушателя.

В церемонии вручения дипломов приняли участие ректор БГУ Андрей Король, директор РИКК БГУ Анатолий Тозик и старший преподаватель Пекинского университета иностранных языков (КНР) Чжао Синь.

Андрей Король назвал уникальным проект переподготовки практикующих учителей в Беларуси. Высокий уровень обучения подтверждает успешная сдача международного экзамена по китайскому языку HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), результаты которого признаются во всем мире. Как отметил ректор, белорусские школы сегодня нуждаются в специалистах данного профиля. Поэтому компетенции педагогов в этой области позволят воспитывать новое поколение профессионалов, небезразличных к развитию белорусско-китайских отношений.

В поздравлении Анатолий Тозик отметил результативность работы двухгодичных курсов. Образовательная программа позволила слушателям приобрести новую перспективную профессию, а институту в очередной раз подтвердить качество преподавания китайского языка. По его словам, для развития образовательной деятельности института рассматривается вопрос открытия на его базе магистратуры и аспирантуры по преподаванию китайского языка как иностранного.

В свою очередь Чжао Синь, которая возглавила государственную экзаменационную комиссию, высоко оценила уровень подготовленности слушателей и поблагодарила каждого за распространение китайских языка и культуры в белорусских школах.-0-