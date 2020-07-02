Трое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое абитуриентов удалены из аудитории во второй день сдачи централизованного тестирования по математике, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
"Удалены трое абитуриентов. Все - за мобильный телефон", - рассказал Юрий Миксюк.
Абитуриент также может быть удален за использование других средств связи, устройств, передающих, принимающих и хранящих информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.
На ЦТ по математике зарегистрировались 34,8 тыс. абитуриентов. В первый день прохождения испытания не явились 3,8%, во второй - 10,8%.
Следующим абитуриенты будут сдавать ЦТ по биологии - 4 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-