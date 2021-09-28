ТРЦ Galleria Minsk передал врачам минской больницы медицинское оборудование для больных COVID-19

Главный врач 1-й городской клинической больницы принял безвозмездную помощь, которую уже с сегодняшнего дня начнут использовать для лечения пациентов, в том числе и тех, кто болеет COVID-19.

Благодаря 20 инфузионным насосам, которые передали в клинику, врачи смогут эффективнее вводить пациентам лекарства.

– Шприцевые дозаторы крайне необходимы в работе любого отделения любой клиники. Данная помощь будет использована для лечения пациентов, у которых достаточно тяжелая патология и которым мы спасаем жизни. Благодаря этим шприцевым дозаторам мы можем обеспечить длительное и очень точное введение серьезных препаратов, – говорит главный врач 1-й городской клинической больницы Шевцов Дмитрий Евгеньевич. – С учетом того, что клиника работает в том числе и с ковидными больными, конечно, это оборудование будет очень полезно для пациентов, находящихся у нас с ковидными пневмониями, – оно действительно влияет на эффективность лечения. Хочу выразить слова глубокой признательности Владимиру Хейфецу и ТРЦ Galleria Minsk за помощь, которая оказана нашей больнице. Это важно не только для врачей, но и в первую очередь для жителей города, которые получают у нас помощь и чьи жизни мы ежедневно спасаем. Огромное спасибо и низкий поклон!

Владимир Леонидович Хейфец, депутат Мингорсовета и директор ТРЦ Galleria Minsk, совместно с акционерами передал главному врачу новое оборудование и напомнил, как важно бизнесу сейчас помогать медицинским работникам и проявлять социальную ответственность.

– ТРЦ Galleria Minsk – это торговый объект, где собирается большое количество людей. Мы понимаем, что должны всегда думать о безопасности наших посетителей. Сейчас сложное время, многие болеют, поэтому мы оказываем помощь больницам, чтобы люди, попавшие в сложную ситуацию, могли успешно выздоравливать и возвращаться к привычной жизни. Эта акция помощи проходит при содействии Александра Богдановича, Олимпийского чемпиона, нашего хорошего друга и небезразличного человека, который вместе с нами старается оказать максимальное содействие врачам в период пандемии. Я сам из семьи врачей, поэтому к специалистам этой сферы у меня особое трепетное отношение. Это одна из самых сложных, но важных профессий.

Директор ТРЦ уточняет, что перед закупкой всегда выясняет у главного врача больницы, какое именно оборудование необходимо приобрести и как это можно сделать быстрее.

– Сейчас мы находимся в ситуации, когда время не ждёт. Человеческая жизнь дороже всего на свете, поэтому мы приобретаем именно то оборудование, которое необходимо клинике здесь и сейчас.

За последние полгода это уже вторая крупная акция безвозмездной помощи больницам от ТРЦ Galleria Minsk. В июне 6-я городская клиническая больница Минска получила датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом, которые помогают в диагностике и лечении пациентов. Также весной 2020 года, во время первой волны COVID-19, торговый центр проводил акцию "Поддержим врачей". Совместно с арендаторами ТРЦ всячески поддерживал медицинских работников, в том числе и вкусными горячими обедами.

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