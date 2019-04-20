Труд лежит в основе самосознания белорусов - Воронюк

20 апреля, Минск /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Труд лежит в основе самосознания белорусов. Такое мнение высказал во время республиканского субботника первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно сохранять традицию проведения субботников, потому что любовь к труду лежит в основе нашего внутреннего самосознания, национальной идеи. Белорусы всегда были трудолюбивым народом, и здорово, что сегодня многие ребята пришли со своими детьми. Так мы прививаем любовь к труду нашим детям, потому что после нас останется результат: будет чисто, и нам самим будет приятно здесь гулять с друзьями и близкими людьми. Просто здорово, когда ты что-то делаешь для своей страны, своей малой родины", - отметил Дмитрий Воронюк.

Активисты БРСМ сегодня работают по всей Беларуси, занимаются благоустройством и озеленением своей малой родины. Одной из центральных площадок молодежной заботы стал остров Комсомольцев в Минске. Трудовая молодежная акция "#ЗаДело" в этом историческом месте объединила комсомольцев разных лет. Вместе с юношами и девушками трудятся ветераны молодежного движения, штатные сотрудники Центрального комитета и Минского городского комитета БРСМ.

БРСМ еще в прошлом году стал патронировать остров Комсомольцев в Минске. Актив союза молодежи продолжает начатое дело по созданию на острове открытого креативного пространства "Беларусь - крыніца натхнення". "Сегодня мы благоустроили волейбольную и теннисную площадки, убрали прошлогоднюю листву и сухостой на территории острова. В планах - установка скамеек и возможно какой-то импровизированной сцены для различных мероприятий", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Впечатления от работы в дружной команде дополнило угощение солдатской кашей.-0-

Фото БРСМ