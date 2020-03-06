Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудолюбивые, образованные, активные, уверенные в себе и в основном удовлетворенные жизнью - таков среднестатистический портрет белорусских женщин, приведенный в предпраздничном обзоре Белстата, сообщает БЕЛТА.

По данным переписи 2019 года, в Беларуси проживают 5,1 млн женщин. Это 53,8% населения страны.

Белоруски трудоспособного возраста не бездельницы - 84,7% из них работают. В особенности женщины доминируют в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги (85,6%), образование (81,2%), финансовая и страховая деятельность (75%), услуги по временному проживанию и питанию (71,6%). А меньше всего их представлено в строительстве (18,6%), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (35,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (39,4%).

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Например, среди белорусок, занятых в экономике, 39,2% имеют высшее образование, 27,2% - среднее специальное (среди мужчин - 27% и 19% соответственно).

Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни показало, что каждая четвертая женщина от 16 лет и старше посвящала свободное время занятиям физкультурой и спортом, каждая шестая из них уделяла этому время ежедневно.

Хотя еще больше времени женщины отводят интернету, особенно молодые белоруски (16-24 лет). Среди них 97,6% в прошлом году заходили в интернет ежедневно.

Как и жительницы многих европейских стран, представительницы Беларуси все чаще предпочитают откладывать замужество на более поздний период свой жизни. То, что возраст любви не помеха, доказывает рост числа женщин, вышедших замуж в 60 лет и позже: в прошлом году было 1095 таких белорусок, а в 2018-м - на 156 меньше. Всего же в прошлом году в брак вступили 62,7 тыс. женщин, из них 41,7 тыс. создали семьи впервые. А мамами стали 86,8 тыс. женщин. Из всех рожденных детей 39% - первенцы, на долю вторых рождений приходится 38%, третьих - 16%, четвертых и более - 7%.

Любопытные данные показало проведенное в 2019 году единовременное выборочное обследование домашних хозяйств (МИКС 6). Оказалось, что 90% белорусских женщин в возрасте 15-49 лет ощущают себя счастливыми и удовлетворены жизнью в среднем на 7 баллов из 10. Они имеют все больше возможностей реализовываться не только как жены и материи, но и как профессионалы, как личности - по индексу гендерного равенства среди 162 стран мира Беларусь в 2018 году занимала 27-е место.-0-