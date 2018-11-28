Трудовая пенсия по инвалидности в Беларуси в ноябре составила в среднем Br346,7

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности в Беларуси в ноябре этого года составил Br346,73. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поскольку инвалиды составляют социальную группу, которая в силу ограничений по здоровью в основном не имеет возможности полноценно трудиться, важным элементом социальной поддержки являются государственные пособия для этой категории. Основной доход инвалидов - пенсионное обеспечение. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности в ноябре текущего года составил Br346,73. То есть столько получает человек, который имеет трудовой стаж, но, получив инвалидность, уже не работает. И около Br205 получают инвалиды с детства", - рассказал Александр Румак.

Также он упомянул различные надбавки и льготные условия выхода на пенсию для людей, ставших инвалидами. Среди пособий для семей с детьми немалая доля приходится на выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов. "В прошлом году была предоставлена возможность работать на полставки родителям, которые осуществляют уход за инвалидом", - добавил замминистра.

Значительные усилия государства направлены на обеспечение данной категории граждан средствами реабилитации. "Есть перечень средств реабилитации, которыми обеспечивают органы по труду, занятости и социальной защиты и учреждения здравоохранения бесплатно или с частичной оплатой в соответствии с индивидуальной программой. Ежегодно мы анализируем поступающие пожелания и предложения от людей с инвалидностью, ответственных органов, коллег из системы здравоохранения о том, чтобы этот перечень дополнять новыми средствами, способствующими реабилитации и абилитации - то есть включению в активную общественную жизнь", - отметил Александр Румак.

Он подчеркнул, что технические новинки средств реабилитации отслеживаются. Обновляются и инвалидные коляски, чтобы учесть пожелания людей с инвалидностью. "80% из всех выпускаемых средств реабилитации делаются по индивидуальным заказам - под каждого конкретного человека, с учетом его заболевания, его особенностей, физических параметров", - сказал Александр Румак.

Сегодня в Беларуси проживают примерно 568 тыс. инвалидов, в том числе 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.-0-

Только 650 детей-инвалидов в Беларуси воспитываются в интернатных учреждениях "Из 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет только 650 находятся в интернатных учреждениях Беларуси. Подавляющее большинство воспитываются в семьях, домашних условиях", - сказал заместитель министра труда и соцзащиты Александр Румак.

В Беларуси трудятся более 86 тыс. инвалидов Для инвалидов при приеме на работу не устанавливаются испытания, у них есть возможность пройти переобучение, получить новую профессию.