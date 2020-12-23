Трудовой кодекс переведен на белорусский язык

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусский язык переведен основной документ, регулирующий трудовые и связанные с ними отношения, - Трудовой кодекс Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

Перевод одобрен экспертным советом, который состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных. Он рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.

"Напомним, что всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык 6 законодательных актов: Кодекс о браке и семье, Избирательный кодекс, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Кодекс о земле и Трудовой кодекс", - добавили в НЦПИ.

С текстами перечисленных документов можно ознакомиться в разделе "Кодексы Республики Беларусь" на Pravo.by.-0-