Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Тростенец" сегодня собрал сразу несколько бригад добровольцев, которые во время республиканского субботника решили внести вклад в благоустройство этого памятного места, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудники Госсекретариата Совбеза решили на сегодняшнем субботнике разделиться. Часть приводит закрепленную за секретариатом территорию в порядок, а другая половина сотрудников выехала на мемориальный комплекс. Работа в таких местах - это прежде всего дань памяти погибшим защитникам Отечества, мирным жителям, замученным фашистскими захватчиками в годы войны. Это воспитание подрастающих поколений с чувством ответственности: подобные трагедии никогда не должны повториться. Мы живем в мирной Беларуси уже 76 лет. Это ценность, которую порой воспринимают как данность. Чтобы напомнить о жертвах, положенных ради мира, надо чаще бывать в таких местах", - сказал Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Он напомнил, что фашисты на территории Беларуси создали более 200 фабрик смерти и "Тростенец" - одно из страшнейших подобных мест, четвертый по величине лагерь смерти в Европе и самый крупный на территории Беларуси и бывшего СССР, в котором содержались граждане из всех республик СССР, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши.

"Я далеко не в первый раз в этом мемориальном комплексе. Помню, много лет назад здесь ничего не было. Надо отдать должное местным органам власти, инициаторам создания этого комплекса. Все, кто приезжает к нам, туристы из других стран могут посещать его, проникаться историей, ужасной, но важной для будущего", - добавил Александр Вольфович.

Первыми в работы включился центральный аппарат Следственного комитета, который занят на расчистке поросли возле реки Тростянка. Следом - члены Совета безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем, представители Генеральной прокуратуры во главе с Андреем Шведом, которые присоединились к работе по восстановлению тополиной аллеи на территории мемориального комплекса.

Акцию инициировали храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи. Участвовать вызвались общественные организации, представители разных конфессий, студенты, суворовцы и еще немало добровольцев. Каждая из групп участников субботника перед началом работ ознакомилась с историей этого страшного места и концепцией мемориала, возложила цветы к знаку "Врата памяти".

Мемориальный комплекс "Тростенец" построен на месте одноименного концентрационного лагеря времен Второй мировой войны. Он создан осенью 1941 года и действовал по 1 июля 1944 года. Он включал урочище Шашковка (место массового сожжения людей), урочище Благовщина (место массовых расстрелов людей) и деревню Малый Тростенец (сам лагерь смерти). В каждом из этих мест сегодня стоят памятные знаки.

В целом субботники сегодня проходят практически на всех знаковых местах, в парковых зонах столицы. Работники служб ЖКХ совместно с жителями выполнят уборку 149,85 га на придомовых территориях, устройство 4145 га газонов. В этот же день они высадят во дворах 939 деревьев и 4587 кустарников, в том числе вместе с горожанами, записавшимися на посадки при помощи проекта "Зеленый двор вместе".-0-

Фото Сергея Шелега