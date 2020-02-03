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03 февраля 2020, 13:03

Трудовых мигрантов в Беларуси стало больше

Александр Татура. Фото МВД
Александр Татура. Фото МВД

3 февраля, Минск /Корр. - БЕЛТА/. Число иностранцев, въехавших в Беларусь в целях трудоустройства, в прошлом году увеличилось почти на четверть по сравнению с 2018-м. Такую информацию озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Александр Татура. Данная информация размещена на сайте МВД.

"Всего в 2019 году в нашу страну для занятия трудовой деятельностью прибыли более 20,8 тыс. иностранцев. Это на 4,7 тыс. больше, чем в 2018-м", - отметил Александр Татура. В частности, наибольшее количество из них составили россияне - 6,7 тыс., или каждый третий специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный - гражданин Китая (4,3 тыс.). В тройку стран по количеству приехавших к нам на работу вошла Украина (3,1 тыс.).

По данным ДГиМ МВД, в качестве площадки для трудоустройства Беларусь также выбирают граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции, Литвы. Редкий трудовой десант - жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидад и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь прибыло по одному специалисту.

Большинство иммигрантов (более 5,6 тыс.) имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек - квалифицированные специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 - в сельском хозяйстве. Более 1,2 тыс. приезжих занимали должности руководителей.

В основном иностранные гости заняты в столице, Гродненской и Минской областях. Менее всего трудоустроенных приезжих из-за рубежа оказалось в Могилевской области.

"Определенный рост количества прибывших в страну специалистов не оказал существенного влияния на общественную безопасность и криминальную обстановку. Миграционная ситуация в Беларуси по-прежнему остается стабильной и контролируемой", - подчеркнул Александр Татура.

К слову, число иностранцев, совершивших правонарушения при занятии трудовой деятельностью, в 2019 году снизилось. Так, если в 2018-м к административной ответственности за несоблюдение законодательства в этой сфере привлечено 522 мигранта, то в прошлом году - 443. -0-

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