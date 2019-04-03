ЦЕИ заинтересована в новых формах сотрудничества с Беларусью и "Восточным партнерством" - Антонионе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) заинтересована в запуске новых форм сотрудничества с Беларусью и инициативой ЕС "Восточное партнерство". Речь об этом шла сегодня на встрече руководителя делегации Национального собрания в парламентском измерении ЦЕИ, члена Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирины Старовойтовой с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генсекретаря, в ЦЕИ прорабатывают идеи, "чтобы запустить новые формы сотрудничества с Беларусью, но в более широком плане, прежде всего с "Восточным партнерством". Здесь заинтересованы узнать позицию белорусской стороны, "получить указания, каким путем можно наилучшим образом этого достичь", добавил он.

На встрече обсуждалась роль парламентского измерения в ЦЕИ. По мнению Ирины Старовойтовой, парламентам предстоит сыграть особую роль в деле развития инициативы, укрепления европейской интеграции, регионального диалога. "Сближая законодательства и внедряя лучшие практики, мы, в том числе, делаем более благоприятным бизнес-климат в странах, обеспечиваем более комфортные взаимоотношения между компаниями и правительствами, работаем на укрепление гражданского общества", - пояснила она свою позицию. Белорусский сенатор убеждена, что государства - члены ЦЕИ совместными усилиями должны выработать консолидированное решение по актуальным вопросам современности: "поддерживая друг друга, мы можем отстаивать общие интересы и интересы каждой из стран ЦЕИ".

Ирина Старовойтова заверила, что белорусские парламентарии готовы продвигать разные формы взаимодействия - развивать двустороннее сотрудничество, поддерживать проекты, в которые включены страны инициативы. Как член Совета Республики, палаты территориального представительства сенатор обратила внимание на перспективы усиления межрегионального взаимодействия. "Потенциал регионов еще не задействован сполна", - считает парламентарий. Генсекретарь ЦЕИ поддержал ее точку зрения, подчеркнув, что региональное сотрудничество - наилучший инструмент для укрепления контактов. "Мы хорошо им пользовались в прошлом и можем еще лучше воспользоваться в будущем", - сказал он.

В 2017 году Беларусь председательствовала в ЦЕИ. Для страны это стало особым событием, уникальной возможностью для более активного вовлечения в европейские интеграционные процессы. В парламенте заинтересованы, чтобы в странах Европы, где долгое время не всегда объективно и разносторонне смотрели на Беларусь, в полной мере разглядели в ней перспективного и надежного партнера. В ЦЕИ, как заметил Роберто Антонионе, высоко оценили деятельность Беларуси в качестве председателя. Он сказал: "Это был очень положительный опыт, который позволил сделать значительные шаги, увидеть будущее в положительных тонах". Генсекретарь убежден, что европейским странам важно донести, какова в действительности белорусская реальность, "потому что в прошлом было какое-то недопонимание и в какой-то степени ошибочное видение".

Руководитель ЦЕИ пригласил белорусскую делегацию в Триесте, где в конце мая состоится заседание Парламентского комитета ЦЕИ. В свою очередь Ирина Старовойтова выразила надежду, что нынешний визит генсекретаря будет способствовать конструктивному, практическому взаимодействию белорусского парламента с ЦЕИ и ее парламентским измерением.

Центрально-Европейская инициатива создана в 1989 году. Сегодня организация насчитывает 18 стран-членов. Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года. Республика рассматривает организацию как эффективный инструмент расширения и укрепления регионального сотрудничества через реализацию совместных проектов по актуальным направлениям деятельности, включая эффективную энергетику, устойчивое развитие, экологию, науку и технологии.-0-