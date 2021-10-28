ЦЭИЗ и Научный центр экспертизы средств медприменения Минздрава России договорились о сотрудничестве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня между Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси и Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.

Подписи под документом поставили директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько и генеральный директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Валентина Косенко.

Меморандумом предусмотрено, что стороны будут развивать сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, планируется обмен аналитической, статистической и правовой информацией, совместная работа по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, взаимное консультирование по вопросам оптимизации деятельности.

Также сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась встреча российской делегации с заместителем министра здравоохранения Борисом Андросюком. В мероприятии приняли участие представители Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Научного центра экспертизы средств медприменения России, Института Фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств России, управляющей компании холдинга "Белфармпром" и др.

"Стороны обсудили вопросы реализации политики Минздравов двух стран по обеспечению безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций в рамках развития международного сотрудничества, а также возможности формирования общих подходов и взаимодействию в области регулирования обращения лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Также обсуждались вопросы выработки единой политики в области обращения и контроля за качеством медицинской продукции на территории Союзного государства.

Во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу о необходимости выработки коллективного иммунитета у населения от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации.-0-