"Цели одни и те же - разграбление, уничтожение". Генпрокурор провел параллели между ВОВ и событиями 2020 года

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период Великой Отечественной войны и сейчас, в XXI веке, происходит одно и то же. Об этом заявил в эфире ОНТ генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

"Те, кто не знают свою историю, Иваны, не помнящие родства, - обречены. Если наши дети и внуки не будут понимать сущности процессов, происходивших в период Великой Отечественной войны, не понимать, что здесь сейчас, в XXI веке, происходит одно и то же - будет очень тяжело и сложно", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор вернулся к событиям военных 40-х. "Какую для публики они (нацисты - Прим. БЕЛТА) объявили идею? Автономность, избавление от большевизма и любые другие лозунги, которые мы найдем в публикациях тех лет. Но мы берем материалы Нюрнбергского процесса, другие источники и видим документы той же самой Германии, начиная с 1939-1940 годов. Секретные документы, где черным по белому было написано. Первые несколько лет - 75% тотального уничтожения всех живых, кто здесь живет. А в последующие годы - либо рабство оставшихся в живых, либо тоже их уничтожение", - отметил он.

Андрей Швед подчеркнул: одни из первых предателей и иуд, которые стали сотрудничать с властями в августе 1941 года, с рвением принимали участие в карательных операциях. "Сами же немцы в декабре 1941 года их расстреляли. Потому что они уже настолько напились людской крови, настолько увлеклись грабежами, разбоями, насилием, что уже от них, как от шлака, новые власти стали избавляться, - констатировал он. - На поверхности: там - автономия, здесь - демократизация. Суть одна и та же - фальш, пропаганда, ложь. А истинные цели, как и в 1941 году, - разграбление, уничтожение и так далее. Ведь немцы для чего сюда шли? Для них это была территория, обогащение, новые земли, рабы новые. Плащи из человеческой кожи и так далее. Вот для чего они шли сюда. А эти, что в 2020 году шли, чтобы здесь что-то развивать? Да нет, конечно. Разграбить, растащить все. И опять в угоду их хозяев, которые ими манипулировали, платили им деньги. И это сегодня уже общеизвестный факт. Известно кто, кому, сколько и как. Дальше фактов таких будет гораздо больше".-0-