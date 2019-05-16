Ценовое регулирование риелторской деятельности планируется скорректировать

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции совместно с заинтересованными подготовило предложения по корректировке законодательства, регулирующего сферу риелторских услуг. В частности, планируется внести изменения в систему государственного регулирования цен на такие услуги, сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов на круглом столе в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Изучались мнения и предложения всех заинтересованных, этот вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на заседании рабочей группы, в состав которой включены не только представители органов госуправления, но и риелторские организации. "Чтобы прийти к единому мнению, прорабатывались различные варианты. Конечный, который бы устраивал абсолютно всех, найти сложно, по большому счету невозможно, - отметил Николай Старовойтов. - Государственные органы, за исключением Минэкономики, на протяжении всей работы выступали против полной отмены госрегулирования цен на риелторские услуги. Аналогичное мнение высказал и Госконтроль. Риелторскими организациями единой позиции также не было представлено: одни агентства недвижимости ратуют за полную отмену регулирования цен на услуги, другие - нет, третьи колеблются".

На данный момент Минюстом предлагается концепция, позволяющая в той или иной степени учесть мнение всех участников дискуссии. Может быть полностью отменено государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда (речь идет о коммерческой недвижимости), а также оказываемые юридическим лицам. "Стоимость услуг будет устанавливаться исключительно на договорной основе. Государство ничего регулировать в этой части не будет. Данная мера целесообразна, поскольку коммерческие объекты, приносящие доход собственнику, должны обращаться на условиях предпринимательской деятельности. Это также будет способствовать развитию конкуренции на рынке недвижимости", - считает замминистра.

Что касается тех услуг, которые оказываются в том числе по отношению к объектам жилищного фонда, социально значимым объектам, на данном этапе Минюст считает целесообразным тарифы сохранить. Однако и здесь предлагаются определенные изменения. Так, отменяются ныне действующие фиксированные тарифы на риелторские услуги. Предусматривается, что организации будут самостоятельно утверждать цены на оказываемые ими услуги. При этом их уровень не должен превышать предельно максимальных тарифов, установленных Советом Министров.

По мнению Николая Старовойтова, это правильно и логично: фиксированные цены не дают возможности корректировать тариф в зависимости от реально проделанной работы. А предлагаемый механизм позволяет это делать. "Если считаете, что было затрачено много усилий, чтобы оказать конкретную услугу, забивайте маржу", - сказал замминистра, добавив, что стоимость своему клиенту нужно будет обосновать.

Кроме того, риелторы, возможно, не смогут брать предоплату за услугу. Это связано с недобросовестной деятельностью некоторых агентств: берут предоплату, а взамен дают недостоверную информацию. Согласно предложениям, оплата будет возможна только после подписания акта о выполненных работах. Добропорядочный клиент, благодарный за качественно оказанную услугу, обязательно рассчитается, уверен Николай Старовойтов.-0-