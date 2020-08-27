Центр аналитического контроля ежегодно проводит более 200 тыс. анализов для охраны окружающей среды

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды ежегодно проводит более 200 тыс. анализов, сообщила заместитель начальника центра Наталья Щёголева во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Без достоверной информации невозможно принятие природоохранных решений, выполнение международных конвенций и соглашений. Инструментом для получения таких данных является отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды. В 2010 году для более комплексного решения экологических задач Минприроды создало наш центр. В его состав входят 22 аналитические лаборатории, оснащенные современными приборами. Ежегодно выполняется более 200 тыс. анализов", - сказала Наталья Щёголева.

Центр контролирует наиболее крупные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ежегодно проверяется инструментальным методом около 4,7 тыс. таких источников. Кроме того, отбор проб и измерения сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод проводятся на объектах, эксплуатируемых более чем 550 природопользователями. "Центр также оценивает гидрохимическое состояние водных объектов, предрасположенных к заморным явлениям. Только в 2019 году обследовано более 287 таких водоемов. Такие мероприятия позволяют предупредить мор рыбы", - отметила заместитель начальника центра. Проводятся наблюдения и за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях.

В планах центра - обновление приборов в лабораториях. Это позволит расширить перечень контролируемых стойких органических загрязнителей.-0-

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