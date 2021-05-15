Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении и парк "Великий камень" договорились о сотрудничестве

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" подписан в индустриальном парке "Великий камень". В соответствии с документом предполагается активное развитие медицинского направления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отметил на торжественном мероприятии глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, качественные медицинские услуги и лекарственные средства стали наиболее востребованными в период борьбы с пандемией и сегодня в "Великом камне" представлены все возможности для работы компаний в данном направлении.

Александр Ярошенко

"Пандемия показала, что нет ничего важнее здоровья людей. В парке созданы все условия для работы предприятий по выпуску медицинской продукции и лекарственных препаратов. Деятельность 12 наших резидентов связана с этой областью. Это компании из Беларуси, Китая, Чехии, Эстонии, России, США. Вскоре начинаем развивать новое направление - традиционную китайскую медицину", - сказал Александр Ярошенко.

Он подчеркнул, что речь идет об открытии центра по оказанию соответствующих услуг, а также о создании в Беларуси производства препаратов, лекарственных средств, другой медицинской продукции. По его словам, сейчас прорабатывается возможность производства в "Великом камне" вакцины против СOVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк отметил: подписание меморандума - еще один позитивный шаг в добрых отношениях между Беларусью и Китаем. "Когда началась пандемия, Беларусь первая протянула руку помощи КНР, Китай ответил взаимностью, когда нас настигла эта беда, - сказал он. - Мы взаимодействуем и помогаем друг другу на всех уровнях".

Борис Андросюк

По словам директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрия Гринько, подписание меморандума предполагает партнерские отношения и долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе на международном уровне, направленное на реализацию политики Минздрава по обеспечению безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, медизделий. Также предусматривается участие в совместных научных и практических совещаниях, симпозиумах, семинарах и форумах, конференциях.

"Особенно важно в условиях СOVID-19 проинформировать инвесторов, резидентов и партнеров парка по вопросам регулирования обращения медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтических субстанций в Евразийском экономическом союзе", - добавил он.-0-