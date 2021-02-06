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06 февраля 2021, 17:21

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении заявил об эффективности вакцины "Спутник V"

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна, сообщил в интервью газете "Медицинский вестник" директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько, сообщает БЕЛТА.

"По имеющимся на сегодня данным, вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов не выявлено. У вакцинированных вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", - отметил Дмитрий Гринько. Он пояснил, что такой результат обеспечивается за счет использования двух разных векторов, которые доставляют препарат и одновременно решают проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции.

В декабре 2020 года на основании решения комиссии по лекарственным средствам Минздрав принял решение о госрегистрации лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на 1 год.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Она относится к категории оригинальных лекарственных препаратов, полученных биотехнологическим путем.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020-го. Практически сразу после этого было инициировано пострегистрационное клиническое исследование вакцины 3-й фазы с привлечением более 40 тыс. человек старше 18 лет.

Уже в конце сентября Минздрав Беларуси одобрил проведение исследования "Спутник V" в республике. Оно проходит на 4 клинических базах, в него включены 100 участников, которые случайным образом разделены на группы в соотношении 3:1. Первая группа получает вакцину, а вторая - плацебо. У добровольцев оценивается формирование гуморального и клеточного иммунного ответа на вакцинацию.-0-

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