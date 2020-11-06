Центр электронно-лучевых технологий открылся в НАН

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный центр электронно-лучевых технологий открылся в Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр оснащен уникальным технологическим оборудованием, предназначенным для электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Этот вид сварки позволяет соединить за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм. Подобного сварочного оборудования в Беларуси больше нет. Наиболее широко электронно-лучевая сварка применяется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, турбостроении, электровакуумном производстве, приборостроении и ряде других отраслей промышленности.

"Данные технологии в первую очередь необходимы сегодня машиностроительным предприятиям страны, таким как БЕЛАЗ, МТЗ, - сказал первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько. - В них будут заинтересованы и частные компании. Такие технологии помогут повысить качество и надежность изделий для эксплуатации в жестких условиях, например, в подземных рудниках. С помощью компьютерного моделирования, измерения погрешности результата сварки эти технологические решения позволяют достичь удешевления производства в разы".

Применение технологий послойного электронно-лучевого сплавления, или спекания, металлов или композиций позволяет создавать изделия сложнейшей формы, которые невозможно получить другими методами. Применяются исходные материалы в виде проволоки или порошка с получением деталей с размерами от нескольких миллиметров до 1-3 м и более (размеры определяются только габаритами вакуумной камеры). Наиболее развито сегодня изготовление с использованием электронно-лучевых 3D-технологий изделий для нужд авиакосмического комплекса и медицинских имплантатов.

ЭЛС относится к методам сварки концентрированными источниками энергии и обладает широкими технологическими возможностями. Как отметили в НАН, это наиболее перспективный способ соединения ряда толстостенных и толстолистовых конструкций ответственного назначения, изделий из тугоплавких металлов, из термически упрочненных материалов, когда нежелательна, затруднена или невозможна последующая термообработка, а также изделий после завершающей механической обработки при необходимости минимальных сварочных деформаций.

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