Центр инновационного и технического творчества передал дезсредства детям-сиротам

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр инновационного и технического творчества за счет средств безвозмездной спонсорской помощи приобрел дозаторы для антисептиков, антисептики, другие дезинфицирующие и защитные средства для учреждений образования круглосуточного пребывания, в которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и вступившие в конфликт с законом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Помощь в доставке и передаче этих средств в детские дома и детские деревни, специальные лечебно-воспитательные и учебно-воспитательные учреждения оказали волонтеры.-0-

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