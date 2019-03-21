21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр изучения Беларуси открылся на базе Сычуаньского университета иностранных языков в Китае. Церемония состоялась в рамках Дней Минской области в городе Чунцин при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

"Основными итогами визита делегации стало открытие Центра изучения Беларуси на базе Сычуаньского университета иностранных языков, а также гравировка памятной надписи Якуба Коласа на центральной аллее китайского вуза", - отметили в посольстве.

Представители Беларуси провели переговоры с ректором университета Ли Кэюном. Стороны обсудили сотрудничество между высшими и средними учебными заведениями Минска и Минской области и китайским вузом в сфере подготовки преподавателей и обмена учащимися.

Кроме того, посол Кирилл Рудый посетил в городе Чунцин Зону высоких технологий. Состоялись его встречи с руководством компаний-резидентов, основной деятельностью которых является разработка программного обеспечения (Fesco Logistic), производство высокотехнологичной продукции в сфере биомедицины (Precision Biotech) и информационно-коммуникационных технологий (UnitedBS).

Стороны обсудили возможное сотрудничество этих компаний с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Парком высоких технологий.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае