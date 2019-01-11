Центр изучения Беларуси открылся в Китае

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Года образования Беларуси в Китае состоялась 10 января в Даляньском политехническом университете (провинция Ляонин), сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Во время мероприятия министр образования Беларуси Игорь Карпенко и замминистра образования Китая Тянь Сюэцзюнь открыли на базе университета Центр изучения Беларуси. Министр встретился с белорусскими студентами, обучающимися в провинции Ляонин, передал центру методическую литературу и национальные символы страны.

На церемонии открытия Года образования Беларуси в Китае также состоялось подписание документов о сотрудничестве между образовательными учреждениями двух стран. После завершения официальных мероприятий их участники посетили тематическую фотовыставку "Дивная Беларусь".

Кроме того, на базе университета прошла конференция о перспективах развития белорусско-китайских отношений в сфере образования.

Игорь Карпенко и белорусский посол в Китае Кирилл Рудый провели переговоры с руководством Министерства образования КНР и провинции Ляонин. Стороны обсудили план мероприятий Года образования, проведение очередного заседания совместной комиссии по образованию в мае текущего года в Беларуси, активизацию сотрудничества провинции Ляонин с Брестской областью.-0-