Центр изучения Беларуси открылся в Нанкинском университете науки и технологий

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский центр изучения Беларуси открылся сегодня в Нанкинском университете науки и технологий (Китай), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГГУ имени Ф.Скорины.

Подписи под соглашением, предполагающим создание центра, поставили ректоры гомельского и нанкинского вузов Сергей Хахомов и Фу Мэнинь во время визита руководства ГГУ имени Ф.Скорины в Китай. "Дружественные партнерские отношения между Беларусью и Китаем успешно и динамично развиваются и имеют большие перспективы. Открытие центра стало очередным шагом по сближению двух стран. Совместный проект призван объединить культурно-гуманитарный потенциал, расширить сотрудничество в сфере науки и просвещения", - отметил Сергей Хахомов.

Первыми мероприятиями в работе центра стали фотовыставка, рассказывающая о сопротивлении фашистам на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, и фотопроект "Беларусь моими глазами" - в нем белорусские и китайские фотохудожники передали красоты нашей страны, ее богатое природное и культурное наследие, запечатлели яркие моменты праздников и искренние эмоции людей.

Дальнейшая деятельность центра предполагает сотрудничество белорусского и китайского вузов по нескольким направлениям. "Это и разработка совместных международных научно-исследовательских проектов по широкому спектру лингвистических проблем, и организация научных семинаров, конференций, выставок, коллоквиумов и других мероприятий, и обмен преподавателями, стажировки студентов, магистрантов и аспирантов", - пояснили в пресс-службе. Стороны планируют совместно создавать учебники и пособия по лингвистическим и литературоведческим дисциплинам.

Еще одним вектором деятельности нового центра станет организация научно-образовательного туризма и образовательных программ в летние и зимние каникулы для профессорско-преподавательского состава, студентов, магистрантов, аспирантов из Беларуси и КНР. Планируются участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях, проводимых в двух странах, организация Дней культуры, кино, сотрудничество в области музейного дела.

Создание и открытие центра - результат многолетнего сотрудничества ГГУ имени Ф.Скорины с Нанкинским университетом науки и технологии. Начавшись со связей в области научных исследований, взаимодействие постепенно расширилось, охватив сферы образования и культуры. Уже более 7 лет на базе вузов функционируют белорусско-китайские научные лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям, ежегодно высокотехнологичные разработки гомельских ученых поставляются в Нанкин. С 2017 года в ГГУ имени Ф.Скорины работает Институт Конфуция, в прошлом году открылась совместная аспирантура по подготовке специалистов в области физикохимии. Кроме того, открытие центра является частью реализации программы развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Китаем на 2016-2020 годы.-0-