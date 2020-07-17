Центр изучения Беларуси при Восточно-китайском педуниверситете расширит связи с белорусскими партнерами

17 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Центр изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете (ВКПУ) намерен расширить связи с белорусскими партнерами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Вопросы развития сотрудничества рассматривались на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Андрея Андреева с руководителем Центра изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете профессором Бэй Вэньли. Стороны обсудили ход реализации плана работы центра, пересмотрели сроки выполнения некоторых мероприятий в сфере двустороннего образовательного и культурного сотрудничества с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

Кроме того, были намечены дальнейшие шаги по активизации взаимодействия ВКПУ с такими давними белорусскими партнерами, как БГУ, МГЛУ, БГПУ. Китайская сторона выразила намерение налаживать конструктивные взаимовыгодные связи и с другими белорусскими вузами, отметив, что расширение партнерских отношений может принести позитивные плоды в различных областях науки и культуры.

На встрече отдельное внимание было уделено обсуждению совместных научных исследований с привлечением белорусских и китайских ученых в области международных отношений, культурологии, лингвистики, педагогики. Бэй Вэньли подчеркнул важность подобной работы, результаты которой нацелены на долгосрочную перспективу.-0-