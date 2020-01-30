Центр кризисного реагирования ОДКБ перешел на штатный режим работы

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центр кризисного реагирования ОДКБ перешел на работу в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важным направлением является развитие Центра кризисного реагирования ОДКБ, - сказал Анатолий Сидоров. - Из тестового режима Центр кризисного реагирования перешел в режим штатного функционирования. Для этого был утвержден и подписан ряд документов, определяющих порядок его взаимодействия с уполномоченными национальными органами государств - членов ОДКБ. Сегодня его техническая готовность позволяет задействовать центр в решении задач по предназначению. Мы считаем это большим шагом в развитии системы кризисного реагирования организации".

Анатолий Сидоров сообщил, что должностные лица Объединенного штаба ОДКБ несут в Центре кризисного реагирования круглосуточное оперативное дежурство. "Постоянная связь, включая документооборот и видеоконференцсвязь, позволяют в режиме реального времени обмениваться информацией, - рассказал он о механизме кризисного реагирования. - В случае кризисной ситуации практически весь состав Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ распределяется в рабочие группы, которые занимаются в том числе анализом внешнеполитической обстановки, обеспечением информационной безопасности, выработкой первоочередных мер по снижению напряженности. Организуется работа над предложениями по применению сил специального назначения или воинских контингентов в зависимости от интенсивности конфликта. Кроме того, отдельно прорабатываются вопросы материально-технического обеспечения, связи и другие. Итог нашей работы на данном этапе - это подготовка проектов документов по кризисному реагированию. После этого в действие приводится весь механизм оказания адресной помощи в рамках организации. Это может быть как военная, так и военно-техническая помощь, включая масштабную или локальную военную поставку материальных средств, а также помощь по гуманитарной линии".-0-