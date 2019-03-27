Центр по повышению IT-компетенций откроют при ГИАЦ Минобразования в этом году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году при ГИАЦ Минобразования будет открыт образовательный центр по повышению IT-компетенций преподавателей, администраторов и менеджеров, сообщила заместитель директора Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Юлия Денисова сегодня во время II Международной научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования" (DTE 2019), которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможность повысить профессиональную квалификацию в образовательном центре ГИАЦ получат педагоги, администраторы всех уровней, а также менеджеры структур управления системы образования по таким образовательным программам, как основы веб-разработки, реляционные базы данных в информационных процессах, безопасность информационных технологий и безопасная работа в сети Интернет. Обучение будет направлено на продвижение IT-технологий в процессе образования и включение в эти процессы наших педагогов. Главная задача - чтобы учащиеся получали образование на уровне тех технологий, которые для них являются привычными и используются ими ежедневно, что, возможно, сделает образование еще более интересным для наших детей", - рассказала Юлия Денисова.

Кроме того, особое внимание будет уделено общению педагогов и руководителей учреждений образования с учащимися и их родителями в социальных сетях и мессенджерах. "Это очень важный момент, поскольку необходимо, чтобы это общение носило не только формальный характер, а информация, которую мы выдаем в сопровождение образовательного процесса, тоже была доведена всем его участникам в привычной для них форме, то есть с помощью тех инструментов, которые они уже привыкли использовать в повседневной жизни", - отметила замдиректора ГИАЦ.

По словам Юлии Денисовой, сейчас ГИАЦ получает лицензию на ведение образовательной деятельности. "Как только будет получена аккредитация, наш образовательный центр примет первых слушателей. К слову, по результатам обучения будет выдаваться документ государственного образца. Реализация программ повышения квалификации в образовательном центре на базе ГИАЦ Минобразования позволит ускорить процесс цифровой трансформации системы образования путем преодоления разрыва между наличием развитой материально-технической базы и недостаточно глубоким пониманием возможности применения современных информационно-коммуникационных технологий в сфере образования", - добавила она.

II Международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация образования" DTE 2019 объединила в Минске белорусских и зарубежных экспертов для выработки продуктивных решений по оптимизации трансформационных процессов в образовании. Во время форума обсуждаются технологические тренды, цифровые компетенции будущего, платформы онлайн-обучения, перспективы IT-образования в Беларуси и другие актуальные вопросы. Эксперты обменяются идеями и опытом, предложат сценарии цифровой трансформации белорусского образования.

Цель DTE - обозначить продуктивные стратегии интеграции белорусского образования в мировой инновационный процесс. Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и его Главный информационно-аналитический центр.-0-