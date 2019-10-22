Центр полицейского сотрудничества открылся в парке "Великий камень"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 22 октября открылся центр полицейского сотрудничества. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Участие в церемонии открытия принял заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко. Он отметил, что перед центром стоит немало задач, которые белорусским и китайским специалистам предстоит решать сообща. Так, его деятельность будет направлена на укрепление взаимодействия в сфере обеспечения безопасности в пределах парка. Еще одно направление - проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения населения и субъектов хозяйствования "Великого камня". Важное значение также придается обмену передовым опытом работы, новейшими технологиями, методиками и практиками по различным направлениям служебной деятельности.

В свою очередь глава делегации министерства общественной безопасности КНР Дуан Даци назвал открытие центра реальной мерой для взаимовыгодного сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран.

На церемонии открытии центра также присутствовал посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Он отметил, что сотрудничество двух стран в инициативе "Один пояс и один путь" постоянно углубляется, а "Великий камень" - важнейший ее проект.

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В настоящее время в индустриальном парке зарегистрировано 55 резидентов.-0-

Фото индустриального парка "Великий камень"