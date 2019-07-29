Центр сотрудничества с ВОЗ по внедрению новых препаратов для лечения туберкулеза открылся в Минске

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр, сотрудничающий с Всемирной организацией здравоохранения по внедрению новых препаратов и режимов для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ), открылся на базе образовательного центра РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В марте этого года Минздрав получил письмо-уведомление от Европейского бюро ВОЗ с предложением назначить РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии таким центром. Сегодня состоялось его официальное открытие. Центр, который образован в стране впервые, стал частью международной сети сотрудничающих учреждений, поддерживающих программную деятельность ВОЗ.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, это событие свидетельствует о доверии к белорусской системе здравоохранения и высокой квалификации сотрудников РНПЦ. Беларусь достигла серьезных успехов в борьбе с туберкулезом, что позволило значительно снизить заболеваемость, смертность. Но одной из основных проблем остается распространенность лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Осознание этой проблемы, по словам министра, привело к объединению усилий государственной системы здравоохранения, общественных организаций, международных фондов для борьбы с этой патологией.

Республика стала одной из первых, кто получил в 2015 году новые препараты для лечения резистентных форм туберкулеза. Благодаря этому на сегодня пролечено 1,9 тыс. пациентов с этой патологией. Результаты можно назвать впечатляющими: смертность снизилась практически на 70%, а заболеваемость, включая рецидивные формы, уменьшилась более чем на половину.

Прорабатывается новый механизм финансирования, который предполагает уменьшение количества коек и перераспределение средств на амбулаторный этап оказания помощи. Внедрение новых методик лечения и наблюдения позволит добиться лучших клинических результатов и социальной адаптации пациентов, отметил Владимир Караник.

Сегодня на базе центра в Минске начался международный тренинг-семинар. Программа курса включает несколько модулей. Участники в том числе рассмотрят вопросы внедрения новых лекарств и режимов лечения М/ШЛУ-ТБ в стационарных и амбулаторных условиях на основе белорусского опыта, реализации стратегии ВОЗ по пациент-ориентированному подходу. Преподавателями выступают представители штаб-квартиры ВОЗ (Швейцария), Европейского регионального офиса ВОЗ (Дания), партнерства "Стоп ТБ" (Швейцария), организации "Врачи без границ" (MSF) (Нидерланды), странового офиса ВОЗ в Беларуси, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Национального центра по фармаконадзору Минздрава и др.-0-