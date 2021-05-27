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27 мая 2021, 15:11

Центр современных методик дошкольного образования откроется 1 июня в БГПУ

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие центра современных методик дошкольного образования состоится 1 июня на факультете дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Центр создан в рамках реализации проекта иностранной безвозмездной помощи "Организация поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на базе центра современных методик дошкольного образования" в соответствии с планом сотрудничества Министерства образования и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Функционирование центра современных методик дошкольного образования позволит концентрировать дефицитные и дорогостоящие ресурсы и обеспечивать к ним доступ (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) обучающихся, педагогических работников и родителей.-0-

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