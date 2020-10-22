Центр тактической медицины планируется создать в БГМУ

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете планируется создать центр тактической медицины. Об этом сообщил сегодня министр обороны Виктор Хренин на семинаре для руководителей СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для качественной подготовки военных кадров, повышения статуса и экспортной привлекательности военного учебного заведения, военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете будет реорганизован в военно-медицинский институт. На его базе планируется создать центр тактической медицины. Это позволит нам организовать сертифицированную подготовку специалистов со знанием порядка оказания первой медицинской помощи в особых условиях", - отметил Виктор Хренин.

По словам министра, новшества могут коснуться еще двух вузов. В Белорусском государственном технологическом и Брестском государственном техническом университетах планируют открыть военные кафедры. Благодаря этому ежегодно подготовку офицеров запаса будут проходить на 400 человек больше.

Семинар для представителей СМИ проходит в Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они познакомятся с условиями службы в силах специальных операций, образцами вооружения и военной техники.-0-