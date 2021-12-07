Центр защиты персональных данных дал рекомендации операторам по политике конфиденциальности

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр защиты персональных данных Беларуси подготовил рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки персональных данных (более известна как политика конфиденциальности). Документ размещен в банке данных "Правоприменительная практика" ИПС "Эталон-Online", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Отмечается, что политика должна позволять субъектам персональных данных понимать, кем, как и для каких целей их персональные данные собираются, используются или иным образом обрабатываются, а также отражать имеющиеся у субъектов права в контексте этой обработки и механизм их реализации.

Согласно рекомендациям, подготавливается либо одна общая политика в виде отдельного (самостоятельного) документа, либо несколько документов, определяющих с учетом специфики (особенностей) деятельности оператора (уполномоченного лица) порядок обработки персональных данных в определенных сферах или в связи с определенными бизнес-процессами.

Политика должна быть написана простым, ясным и доступным языком и отражать особенности обработки персональных данных у конкретного оператора (уполномоченного лица). Следует избегать абстрактных или неоднозначных формулировок, не позволяющих субъекту персональных данных понять суть и параметры обработки персональных данных, в частности таких слов, как "может", "вероятно", "некоторый", "часто", "возможно", "в зависимости от ситуации".

При наличии у оператора (уполномоченного лица) сайта политика должна размещаться на нем, как правило, на странице не ниже второго уровня, а также дополнительно может размещаться на иных интернет-ресурсах или распространяться другими способами. При отсутствии у оператора сайта обеспечить неограниченный доступ к политике можно, разместив ее на информационных стендах или иными способами.

Положения закона "О защите персональных данных" вступили в силу 15 ноября. В соответствии с законодательством Национальному центру защиты персональных данных предоставлены полномочия по проведению разъяснительной работы о соответствующем законодательстве.-0-