Центральная научная библиотека НАН переходит на онлайн-обслуживание читателей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук переходит на онлайн-обслуживание читателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Библиотека временно закрыта для посещения с учетом рекомендаций Мингорисполкома. На это время учреждение предлагает бесплатное онлайн-обслуживание и выполнение всех видов справок для тех, кто продолжает научную и образовательную деятельность и нуждается в квалифицированной библиотечной помощи.

Специалисты предлагают доставку электронных копий документов (фрагментов) на e-mail при условии наличия их в фонде библиотеки или подписных базах данных (статьи, содержание книг, журналов и т.д.) в формате PDF или JPEG, составление списка литературы по теме, уточнение библиографических сведений о документе.

"Возможности сотрудников библиотеки ограничены, но персонал приложит все усилия для выполнения заявок и оказания поддержки", - отметили в пресс-службе.

Заявки принимаются и выполняются в будни с 8.30 до 17.30. Телефон для справок (+37517) 284-14-75, электронная почта abonement@kolas.basnet.by.-0-