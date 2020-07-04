Центральная научная библиотека НАН предлагает посетить кабинет Петра Глебки онлайн

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная научная библиотека Национальной академии наук Беларуси предлагает посетить кабинет поэта, драматурга, переводчика, общественного деятеля, академика, члена Союза писателей СССР Петра Глебки онлайн, сообщили БЕЛТА в ЦНБ.

"6 июля исполняется 115 лет со дня рождения Петра Федоровича Глебки. К этому юбилею ЦНБ НАН Беларуси предлагает уникальную возможность посетить онлайн его мемориальный кабинет, созданный на интернет-портале http://libglebka.basnet.by/. С помощью специального сервиса можно перенестись в атмосферу середины прошлого века. Кроме того, будет доступна информация о жизни и творчестве Петра Федоровича, его библиотека, фотографии и книги из его коллекции", - отметили в учреждении.

Личная библиотека Петра Глебки является ценным достоянием ЦНБ НАН. Коллекция, насчитывающая более 3,8 тыс. изданий на белорусском, русском, украинском и других языках, вместе с оборудованием рабочего кабинета хранится в отделе редких книг и рукописей. "Судьба домашней библиотеки очень беспокоила писателя. Он хотел, чтобы книги из нее не уходили в частные коллекции, а продолжали храниться вместе. Петр Глебка объявил о намерении передать свою коллекцию книг и архив рукописей на хранение в академическую библиотеку. Передача состоялась в ноябре 1986 года", - рассказали в ЦНБ.

Библиотеку Петра Глебки можно будет посетить во время экскурсии, когда Центральная научная библиотека НАН откроется для читателей.-0-