Центральный аппарат МЧС высадил более 10 тыс. сосен и елей в Борисовском районе

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели по всей Беларуси приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и руководители подразделений центрального аппарата на территории Гливенского лесничества Борисовского района садили лес. Были высажены 10 тыс. саженцев сосны и ели.

"Кроме того, десант спасателей центрального аппарата МЧС высадился на аэродроме МЧС под Минском, чтобы оказать помощь авиаторам в наведении порядка на закрепленной территории. Спасатели во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым благоустроили лесной массив на территории аэродрома Липки. Там наведен порядок и заложен сад", - рассказали в МЧС.

Столичный лесопарк "Медвежино", воинские захоронения на территории Чижовского кладбища, а также памятник жертвам войны 1812 года в Борисовском районе и мемориал жертвам Чернобыля в Гомеле привели в порядок после зимы работники и курсанты Университета гражданской защиты МЧС и его филиалов. Всего в субботнике приняли участие более 500 представителей спасательного вуза Беларуси.

Также в республиканском субботнике активно участвовали работники областных управлений МЧС.-0-