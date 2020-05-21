Центры безопасности МЧС начали работать в режиме онлайн

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры безопасности МЧС по всей стране ввели дополнительную форму работы - онлайн-обучение, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Спасатели записывают лекции, ведут прямые трансляции, отвечают на вопросы зрителей. Теперь знания о безопасности могут получить не только те, кто придет в центр, но и аудитория, которая осталась дома", - отметили в МЧС.

К примеру, в могилевском центре безопасности видеоуроки дополнили интересными скетч-картинками. Видео можно найти на канале Могилевского областного управления МЧС и в официальном сообществе "ВКонтакте".

В Витебской области первую экскурсию по обучающим площадкам в сообществе "ВКонтакте" провели на этой неделе. Подписчикам рассказывают о республиканской акции "Не оставляйте детей одних!" и знакомят посетителей центра с обучающей программой. Она включает возможность получить базовые знания по основам безопасности жизнедеятельности, а также побывать на площадке "Правила вызова экстренных служб".

В Минской области также организовали видеолекции из центра безопасности в Борисове. Среди актуальных тем - как правильно вызывать спасателей и использовать приложение "Помощь рядом", что делать, если начался пожар.

Региональные центры безопасности созданы во всех областях республики. Первый из них начал работу в 2015 году на базе Лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Были разработаны обучающие тренажеры, аппаратно-программные комплексы и методическое обеспечение для обучения детей, созданы 11 интерактивных площадок. В среднем ежегодно в центре обучаются около 20 тыс. человек. Обо всех центрах безопасности можно узнать на сайте МЧС.

Задача центров - формировать культуру безопасности как у детей, так и у взрослых. Аппаратно-программные комплексы, тренажеры с использованием технологий дополненной реальности, захвата движения, виртуальной реальности позволяют моделировать обстановку, максимально приближенную к настоящей.-0-