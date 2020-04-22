Центры допообразования помогают медикам в борьбе с COVID-19 и не теряют связи с воспитанниками

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские центры дополнительного образования посильно помогают медикам в борьбе с COVID-19 и стремятся не потерять связи с воспитанниками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович.

Елена Онуфрович рассказала, что недавно ее сотрудники объединились с коллегами из центров инновационного и технического творчества, физического воспитания и спорта, художественного творчества детей и молодежи, чтобы помочь медикам в борьбе с инфекцией. "Более 1 тыс. бутылок питьевой воды, кофе, чай были закуплены и переданы врачам и пациентам 10-й городской клинической больницы", - отметила она.

Республиканский центр экологии и краеведения не прекращает общения с детьми. "Мы понимаем, что не должны потерять связь с ребятами и утратить их интерес. Поэтому педагоги продолжают открывать в себе новые возможности: активно используют интерактивное пространство, дистанционное обучение, интернет, любые способы обмена информацией с детьми", - пояснила Елена Онуфрович.

"У нас каждую неделю записываются видеоуроки о живом уголке, знакомстве с животными и растениями, в лаборатории проводятся эксперименты. Ежедневно ребята выступают с инициативами: предлагают увлекательные проекты, образовательные мероприятия, акции и конкурсы. И педагоги в свою очередь делятся новыми идея и предложениями", - добавила она.

Директор центра поблагодарила свой коллектив за дисциплинированность. Педагоги следуют рекомендациям медиков, выдерживают социальную дистанцию, ограничивают контакты и больше общаются онлайн. "При этом сотрудники поддерживают друг друга, делятся позитивными новостями. Лучшее средство для борьбы с хандрой - работа. Если есть увлечение и желание быть в эпицентре общения с детьми, то появляются идеи и глубокая заинтересованность", - уверена Елена Онуфрович.-0-