ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 апреля 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:21 БРСМ проведет 24 апреля онлайн-квиз Общество
19:07 Центры допообразования помогают медикам в борьбе с COVID-19 и не теряют связи с воспитанниками Общество
18:57 БРСМ приглашает на онлайн-тренировку с акробатом Артуром Беляковым Регионы
18:50 Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков Регионы
18:30 ПРООН в этом году поможет восстановить два белорусских торфяника Общество
18:30 В Гомельской области засеяно более трети площадей овощных культур Регионы
18:15 Житель Пуховичского района незаконно продал более 20 л дезсредства Происшествия
18:04 Технопарк ГрГУ им.Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты Технологии
18:02 Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка Общество
18:01 Лесные пожары опустошают крупнейший национальный парк Польши В мире
18:00 Беларусь и Украина обсудили подготовку к Форуму регионов в Гродно Политика
17:48 Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС Политика
17:34 Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 апреля прямые телефонные линии Общество
17:30 Банк ВТБ (Беларусь) представил новый вклад в белорусских рублях "СуперСемь" Общество
17:11 МИД Германии анонсировал видеоконференцию в "нормандском формате" Политика
17:11 Житель Столинского района дважды попался на хищении из ящика для пожертвований Происшествия
17:10 В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино Общество
17:08 Бизнес Литвы возобновляет деятельность В мире
17:00 Юрлицам и ИП в некоторых случаях могут открывать банковские счета дистанционно Экономика
16:42 Пропавшего в Гродненском районе подростка нашли у знакомого Происшествия
16:40 Гостиничный комплекс для охотников и рыболовов будет создан в Миорском районе Регионы
16:39 В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление Общество
16:36 В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот Технологии
16:34 2019 год стал самым жарким в истории Европы В мире
16:33 Акции ОАО "Паритетбанк" проданы частному зарубежному инвестору Экономика
16:23 В Беларуси растет доля безналичных платежей Экономика
16:23 Могилевские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 60 т фруктов Происшествия
16:06 Минский моторный завод в I квартале увеличил производство двигателей на 5,8% Регионы
16:00 Два выстрела дробью и один пулей - завершено расследование убийства в Докшицах Происшествия
16:00 Шадурский: на пути расширения отношений Беларуси с ЕС имеются серьезные резервы Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 апреля 2020, 19:07

Центры допообразования помогают медикам в борьбе с COVID-19 и не теряют связи с воспитанниками

Елена Онуфрович. Фото из архива
Елена Онуфрович. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские центры дополнительного образования посильно помогают медикам в борьбе с COVID-19 и стремятся не потерять связи с воспитанниками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович.

Елена Онуфрович рассказала, что недавно ее сотрудники объединились с коллегами из центров инновационного и технического творчества, физического воспитания и спорта, художественного творчества детей и молодежи, чтобы помочь медикам в борьбе с инфекцией. "Более 1 тыс. бутылок питьевой воды, кофе, чай были закуплены и переданы врачам и пациентам 10-й городской клинической больницы", - отметила она.

Республиканский центр экологии и краеведения не прекращает общения с детьми. "Мы понимаем, что не должны потерять связь с ребятами и утратить их интерес. Поэтому педагоги продолжают открывать в себе новые возможности: активно используют интерактивное пространство, дистанционное обучение, интернет, любые способы обмена информацией с детьми", - пояснила Елена Онуфрович.

"У нас каждую неделю записываются видеоуроки о живом уголке, знакомстве с животными и растениями, в лаборатории проводятся эксперименты. Ежедневно ребята выступают с инициативами: предлагают увлекательные проекты, образовательные мероприятия, акции и конкурсы. И педагоги в свою очередь делятся новыми идея и предложениями", - добавила она.

Директор центра поблагодарила свой коллектив за дисциплинированность. Педагоги следуют рекомендациям медиков, выдерживают социальную дистанцию, ограничивают контакты и больше общаются онлайн. "При этом сотрудники поддерживают друг друга, делятся позитивными новостями. Лучшее средство для борьбы с хандрой - работа. Если есть увлечение и желание быть в эпицентре общения с детьми, то появляются идеи и глубокая заинтересованность", - уверена Елена Онуфрович.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
врачи образование помощь
Новости рубрики Общество
Фото из архива БРСМ проведет 24 апреля онлайн-квиз
Фото из архива ПРООН в этом году поможет восстановить два белорусских торфяника
Фото из архива Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 апреля прямые телефонные линии
Банк ВТБ (Беларусь) представил новый вклад в белорусских рублях "СуперСемь"
В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино
Главное
Во время посещения "Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас
В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
НББ примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор
Топ-новости
Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования
Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения
В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино
Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище
Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается
В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление
Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка
В Беларуси предлагается создать кожевенный холдинг
Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" теперь доступна в видеоформате
В лаборатории в Ратомке будут проводить тесты на COVID-19
Беларусь планирует упростить получение гражданства
Леонид Кучук стал главным тренером минского "Динамо"
В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот
Веб-приложение для волонтеров Красного Креста запущено в Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.