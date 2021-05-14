Центры дружественного отношения к подросткам очень востребованы - эксперт

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность центров дружественного отношения к подросткам очень востребована у молодых людей, заявила заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ "Мать и дитя", доктор медицинских наук Маргарита Девялтовская, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси на сегодня работает 55 таких центров. Их основная задача - мотивация подростков к здоровому образу жизни, консультативная работа, профилактика аддиктивных форм поведения, зависимостей, инфекций, передающихся половым путем.

По словам заведующей лабораторией, работа строится на полном доверии и анонимности. То есть подросток, не обозначая свою фамилию, без взрослых может попасть на прием к тому специалисту, которому хочет задать вопрос. Это может быть психолог, акушер-гинеколог, уролог, андролог.

"По своему опыту могу сказать, что употребление психоактивных веществ, репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни в целом - это основной спектр вопросов, с которыми подростки обращаются", - сказала Маргарита Девялтовская. Она заметила, что сегодня есть категория молодых людей, которые делают акцент именно на здоровом образе жизни, начиная от времяпрепровождения в интернете и заканчивая тем, каким видом спорта заниматься.

Центры дружественного отношения к подросткам работают в Минске, областных центрах и крупных городах в основном на базе поликлиник. "Но они настолько автономны, что обычно имеют даже отдельный вход, чтобы подростки могли спокойно прийти и не думать о том, что их кто-то увидит. Это обеспечивает эффективность работы", - заметила Маргарита Девялтовская.-0-

Красные глаза и невнимательность - медик назвала симптомы интернет-зависимости детей