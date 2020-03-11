Центры по лечению зависимости от психоактивных веществ планируют создать во всех регионах Беларуси

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РНПЦ психического здоровья в 2019 году открыт экспериментальный центр по лечению пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Схожие центры могут появиться в каждом областном центре Беларуси. Об этом сообщила журналистам заведующий сектором наркологии организационно-методического отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья Инна Белаец, передает корреспондент БЕЛТА. На базе экспериментального центра уже прошли реабилитацию 11 пациентов. Создано такое учреждение по инициативе Министерства здравоохранения, МВД и Министерства труда и социальной защиты. "Взаимодействие этих трех ведомств показало достаточно хорошие результаты. До июня будет проведена оценка эффективности работы центра. В случае положительных результатов работа данного центра будет служить примером для областных центров. Если эксперимент окажется эффективным, то такая работа будет проводиться во всех областях", - сказала Инна Белаец. Главная особенность лечения на базе экспериментального центра - индивидуальный подход. Под каждого пациента разрабатывается программа реабилитации, которая основывается на взаимодействии медиков и органов по труду и занятости. То есть в центре процесс трудоустройства наркозависимого начинается одновременно с лечением. "Если пациент мотивирован на трудоустройство, то после стационарного этапа лечения (занимает более 28 дней), переходит на амбулаторный этап, далее получает место работы и приходит к врачу-наркологу на осмотры и находится под наблюдением Минздрава и Минтруда", - пояснила заведующий сектором наркологии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!